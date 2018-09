Váy cưới ren hoa xinh xắn của vợ Duy Khoa

Dáng váy cúp ngực kiểu cổ điển được nhấn nhá bằng các chi tiết dễ thương như nơ lụa ngang eo, ren bông thêu nổi và hạt đá 7 màu.

Tổ chức cưới giản dị, gọn gàng nhưng hôn lễ diễn ra vào ngày 29/3 của ca sĩ Duy Khoa vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè bởi sự nhẹ nhàng, lãng mạn trong cả cách trang trí và thời trang. Xuất hiện bên cạnh chú rể bảnh bao, cô dâu Lương Nguyệt thu hút mọi ánh nhìn khi diện một chiếc váy trắng cúp ngực thêu ren hoa tinh tế. Chiếc váy do một nhà thiết kế có tiếng ở Hà Nội thực hiện, dựa trên sở thích và cá tính của cô dâu.

Váy cưới xòe chiết eo phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát của cô dâu.

Công đoạn khó khăn và mất nhiều thời gian hơn cả khi thực hiện chiếc váy chính là phần tạo phom. Dáng váy bồng yêu cầu sự chính xác cao ở đường cắt may. Tùng váy cắt xéo rộng, sử dụng nhiều vải mới tạo được độ xòe to, bồng bềnh. Ngoài ra, phần trang trí họa tiết trên thân váy cũng được thực hiện cầu kỳ bằng phương pháp thủ công. Toàn bộ chất liệu may váy là vải voan và ren Hàn Quốc.

Tùng váy xòe rộng có các đường xếp ly mềm mại và chân váy viền ren cầu kỳ.

Chiếc dây lưng lụa mang ngang eo giúp phân chia tỷ lệ 3 vòng hài hòa.

Những bông ren hoa được cắt tỉa tỉ mỉ bằng tay và đắp trải dài từ ngực xuống.

Ren hình lá dày chờm lên ngực giúp chiếc váy mềm mại và tự nhiên.

Váy có thể điều chỉnh độ rộng phù hợp khi sử dụng lớp dây đan chéo thay cho khóa kéo.

Điểm xuyết giữa những bông hoa ren là hạt đá 7 màu và pha lê lấp lánh.

Mộc Lan

Ảnh: Quyên Nguyễn