Váy cưới hoa xuân họa tiết vẽ màu nước đặc biệt

Một khu vườn hoa thơm ngát là cảnh tượng thường thấy khi nghĩ tới mùa xuân. Và để chuẩn bị mùa cưới vào xuân 2016, nhà thiết kế của Ivy & Aster đã mang đến những chiếc váy cưới in hoa, váy lấy cảm hứng từ hoa lãng mạn. Dịu dàng, nhẹ nhàng, bay bổng và pha chút cảm hứng bohemian phóng khoáng là những từ thích hợp dùng để miêu tả bộ sưu tập "Through the Flowers".