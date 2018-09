Vân Trang hóa thân làm cô dâu vintage

Đôi môi đỏ mọng gợi cảm và đôi mắt tròn, sắc sảo, 'cô dâu' khoe vẻ lộng lẫy, sang trọng lấp ló sau tấm voan trùm đầu.

Phong cách trang điểm vintage những năm 1920 - 1950 nổi bật với sự tương phản giữa nước da trắng và màu son đỏ tô đậm, lì, ít bóng. Đường kẻ viền mí cũng rất mỏng manh, kéo dài phía đuôi để tạo sự sắc sảo. Với kiểu make up này, cô dâu có phần sắc sảo hơn nhưng vô cùng sang trọng, gợi cảm và cá tính. Vì thế, cùng với xu hướng trở lại của nhiều phong cách cổ điển, trang điểm cưới vintage cũng đang được cô dâu yêu thích bên cạnh cách make up mỏng, nhạt. Tuy vậy, theo chuyên gia trang điểm Tín Nguyễn, để phù hợp hơn với không khí thời đại, trang điểm vintage ngày nay cần tiết chế các nét kẻ vẽ cầu kỳ kiểu hóa trang để làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng cho cô dâu. Dễ nhận thấy nhất là đôi lông mày không tỉa nhỏ, mảnh như trước đây mà tạo dáng to, đậm tự nhiên.

Cô dâu sở hữu nước da trắng tự nhiên sẽ là lợi thế. Còn không, với phong cách trang điểm này, cần đánh phấn nền màu sáng và lưu ý đánh phấn cho cả vùng cổ, ngực, gáy (nếu mặc váy cưới hở cổ) để không tạo sự chênh lệch màu da, không đẹp mắt.

Khi đánh kem nền, cần đánh phủ cả lên da môi để màu son sau này được tươi tắn.

Phong cách trang điểm vintage cổ điển không sử dụng son bóng và tô tràn viền môi để trông đôi đầy đặn.

Những năm 1920 - 1950, phụ nữ thường sử dụng mi giả loại rất dày và dài nhưng bây giờ thiên về xu hướng tự nhiên nên cô dâu chỉ cần dán mi dài vừa phải. Như vậy, khuôn mặt cũng không bị nặng nề.

Bầu mắt thường được trang điểm bằng tông màu nâu trầm, tạo điểm nhấn ở đuôi mắt và không pha trộn quá nhiều màu sắc.

Mái tóc uốn sóng lọn to và khăn voan trùm đầu là phong cách đặc trưng của cô dâu những năm 1920 - 1950. Đến bây giờ, style này vẫn được yêu thích.

Khi trang điểm chụp hình, cô dâu có thể đeo thêm kính giãn tròng, giúp đôi mắt to tròn hơn vì đây cũng là một điểm nổi bật của xu hướng trang điểm cổ điển.

Mộc Lan

Trang điểm: Tín Nguyễn (0919 147 366)

Ảnh: Quang Khuê