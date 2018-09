Sao Việt chọn may váy cưới trong nước

Ngọc Thạch cho biết, vải may váy do chính cô và mẹ chồng chọn mua ở Hà Nội, sau đó mang vào TP HCM để may tại tiệm quen. Cô dâu cho biết chi phí cho chiếc váy chưa đến 10 triệu đồng. Với bộ váy cưới cúp ngực và có gắn đuôi dài 3m, cô dâu Ngọc Thạch khoe vóc dáng thon thả và vẻ đẹp rạng ngời trong ngày cưới.