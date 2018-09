Những bộ váy cưới xấu của sao Hàn

Jun Ji Hyun là ngôi sao có trang phục cưới kém thẩm mỹ.

Thương hiệu Duo Wed của Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát với 100 nhân viên tư vấn dịch vụ cưới hỏi về phong cách thời trang ngày trọng đại.

Chính phần tay áo quá dài và rườm rà là điểm trừ lớn nhất trong trang phục cưới của Jun Ji Huyn.

Nữ diễn viên Jun Ji Hyun được chọn là sao Hàn mặc xấu nhất trong đám cưới với tỷ lệ bình chọn 37%. Chính phần tay áo quá dài, không gọn gàng đã khiến cho tổng thể bị rối mắt, rườm rà và khiến phần vai của Jun Ji Hyun to hơn.

Chiếc váy cưới đồ sộ của cô dâu Lee Min Jung không được đánh giá cao.

Xếp ở vị trí thứ 2 hạng mục sao mặc váy cưới xấu là nữ diễn viên Lee Min Jung với tỷ lệ bình chọn là 24%. Những người tham gia khảo sát cho rằng trong đám cưới với tài tử Lee Byung Hun, cô dâu mặc một chiếc váy quá dài và to nên che lấp hết vẻ đẹp gợi cảm của cô dâu.

Váy cưới nhận được các ý kiến trái chiều của Go So Young.

Trong khi 15% những người được hỏi chê váy cưới của Go So Young xấu vì cho rằng nó phức tạp một cách không cần thiết thì lại phong cách thời trang này cũng nhận được 13% lời khen ngợi. Chiếc váy cưới của Go So Young đã mặc trong đám cưới với Jang Dong Gun thuộc thương hiệu Oscar de la Renta.

Mộc Lan

Ảnh: Soompi