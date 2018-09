Hot girl Hà Nội ra Bắc vào Nam 'lùng' váy cưới, áo dài

Quỳnh Trang đã 'lục tung' danh sách các nhà thiết kế ở Việt Nam để đặt may chiếc váy trong mơ.

Quỳnh Trang được biết đến là một hot girl nổi tiếng Hà Nội. Trở về Việt Nam sau quãng thời gian du học tại Australia, Trang kinh doanh online và mở một spa làm đẹp ngay trung tâm thủ đô. Cô gái 9X được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập đáng nể cùng niềm đam mê kinh doanh.

Trang sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng gout thời trang hiện đại.

Trong đám cưới diễn ra ngày 12/2 vừa qua tại Hà Nội, Trang diện bộ áo dài ren màu trắng vào lễ đón dâu buổi sáng và hai bộ soiree lộng lẫy ở tiệc tối. Thuộc tuýp người cầu toàn, Trang đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới. Gần 3 tháng trước ngày trọng đại, nàng hot girl 9X cùng ông xã bay vào Sài Gòn để chọn áo dài và bộ soiree thiêng liêng.

"Mình chọn Sài Gòn là điểm đến đầu tiên vì đây là nơi 'tụ họp' của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, kỹ thuật may thủ công và thêu tay tại đây cũng rất đẹp", Trang tâm sự.

Trang say sưa trình bày ý tưởng về bộ váy cưới dài tay dáng đuôi cá đính hàng nghìn viên pha lê lấp lánh với nhà thiết kế. Ngay lập tức, nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã phác thảo chiếc váy cho cô mà theo lời cô là "chuẩn không cần chỉnh".

Sau khi quay trở lại Hà Nội, Quỳnh Trang và nhà thiết kế chủ yếu liên lạc qua Facebook nhưng cô luôn thấy tin tưởng tuyệt đối khi giao phó chiếc váy trọng đại cho anh. Một tháng sau, Trang một lần nữa bay vào Sài Gòn để thử phom chiếc váy trước khi đính hạt và thêu ren.

"Phom người của mình khá nhỏ, nếu may không khéo, chiếc váy cưới sẽ 'nuốt chửng' cô dâu. Rất may chiếc váy của mình vừa in với số đo cơ thể, không cần chỉnh sửa gì thêm", Trang nói. Cô dâu cũng tiết lộ bộ váy này có giá hơn 3.000 USD (khoảng 62 triệu đồng).

Khi bước vào sân khấu tiến hành hôn lễ, cô gái Hà Nội xinh đẹp diện một thiết kế bồng xoè của nhà thiết kế Phương Linh với giá 200 triệu đồng. Chiếc váy cưới thứ hai của Quỳnh Trang lấy ý tưởng từ vườn hoa hồng lãng mạn với hàng trăm bông hồng bay trong gió.

"Chỉ một lần gặp duy nhất trước ngày cưới 3 tuần, mình và chị Linh đã cảm thấy rất hợp ý. Mình quyết định đặt thiết kế một chiếc váy cưới với tông màu hồng phấn, dáng váy xoè đính thủ công 3.000 viên pha lê Czech cho 'bõ' giấc mơ một ngày được làm công chúa," Trang bồi hồi nói.

Những người thợ may đã gấp rút làm xuyên Tết để kịp hoàn thành bộ váy cưới trong mơ của Quỳnh Trang. Thiết kế cúp ngực vừa gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, tinh tế đã giúp giấc mơ của cô gái 9X thành hiện thực.

Chiếc váy cưới trị giá 200 triệu đồng của Quỳnh Trang.

Không chỉ váy cưới, bộ áo dài trong lễ đón dâu cũng được cô dâu chăm chút. Một tháng trước ngày trọng đại, Quỳnh Trang đã đến gặp chuyên gia trang điểm Dũng Nguyễn và nhà thiết kế Dương Nguyễn để đặt may riêng một bộ áo dài màu trắng tinh khôi. Thân áo may bằng voan, trang trí bởi hoa văn ren cầu kỳ, gợi cảm giác "nửa kín nửa hở" để tôn nét quyến rũ của cô dâu. Tay áo phá cách với chất liệu ren co giãn mềm mại. Chiếc áo dài được thực hiện trong hơn 20 ngày với giá 500 USD (khoảng 11 triệu đồng). Chuyên gia trang điểm Dũng Nguyễn cũng là người chăm chút cho vẻ đẹp cô dâu Quỳnh Trang trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Mẫu áo dài lụa trắng được thêu chỉ trắng theo phong cách "white-on-white" mang đến vẻ đẹp dịu dàng, hiện đại cho Quỳnh Trang.

Khi được hỏi về chi phí "khủng" cho ba bộ trang phục ngày cưới, Trang chỉ cười và nói rằng: "Với mình, hai bộ váy cưới và chiếc áo dài là vô giá. Chúng đã biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực khi làm một nàng dâu xinh đẹp, lộng lẫy trong ngày cưới."

