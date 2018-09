Cô dâu béo chia sẻ hành trình tự tin chuẩn bị cưới

Việc chuẩn bị cho đám cưới không dễ dàng chút nào, khi những người béo gặp khó khăn và cần lời khuyên thì câu trả lời thường là: 'Hãy giảm cân đi'.

Cô dâu Lindy West có một thân hình "quá khổ", nhưng với cô, cơ thể chính là món quà tặng vô giá của cha mẹ. Không như nhiều cô dâu khác thường lo lắng tới cân nặng và sắc đẹp, Lindy luôn trân trọng bản thân và thể hiện chính mình trong ngày trọng đại. Ngay cả khi yêu, cô cũng luôn muốn tìm một người yêu tâm hồn cô thay vì hình thức bên ngoài. Với cá tính đặc biệt, quyết đoán và mạnh mẽ, Lindy đã chia sẻ về tình yêu cũng như hành trình chuẩn bị đám cưới, từ việc chọn váy cưới quá khổ tới đám cưới hạnh phúc, vui vẻ.

Màn cầu hôn công khai của bạn trai

Tôi được Aham cầu hôn vào đúng ngày sinh nhât. Chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng gần nhà, thật kỳ lạ là bạn bè và gia đình tôi đều ở đó. Anh dẫn tôi lên sân khấu, phía đằng sau là một tấm banner ghi tên tôi. Tôi rất bối rối không biết anh định làm gì. Và rồi, mọi thứ diễn ra đúng như trình tự: nhẫn, bài phát biểu, những lời chúc mừng cùng với những giọt nước mắt. Chúng tôi cuối cùng đã đính hôn.

Sau này, khi tôi hỏi lý do anh ấy tổ chức lễ cầu hôn công khai như vậy bởi đó hoàn toàn không phải phong cách của chúng tôi. Tôi thật sự đã mong đợi một câu trả lời “sách vở” nhưng ngọt ngào như “Anh muốn cả thế giới này biết anh yêu em như thế nào”. Thay vào đó, câu trả lời của Aham lại làm tôi bật cười. Có một hôm, khi tôi đã say mèm, tôi bảo anh ấy rằng “Nếu anh có ý định cầu hôn với em, đừng đối xử với em như những chàng trai kia đối xử với những cô gái béo. Đừng giữ mối quan hệ của chúng ta như một bí mật hay hời hợt với em. Những cô gái mảnh mai xinh đẹp được các chàng công khai cầu hôn và các chàng thể hiện như họ giành được chiến công vậy. Những cô gái béo cũng xứng đáng điều đó". Nghĩ lại, nếu tôi tỉnh táo hơn, có lẽ tôi đã tế nhị hơn nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mình đã thẳng thắn.

Tôi từng hẹn hò với những người đàn ông chỉ nói yêu tôi khi có hai người, nhưng tránh đi dạo trên phố cùng tôi hoặc họ sẽ thẳng thắn nói với tôi rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả vì họ sợ bị bạn bè chê cười. Ít ai biết rằng trong cơ thể to lớn này là một cô gái với mong muốn yêu và được yêu bởi chính tâm hồn của mình.

Tôi không phải là tuýp người muốn khoe khoang mối quan hệ của mình với nhiều người, tôi ngại trở thành “nhân vật chính” và trân trọng những khoảnh khắc riêng tư hơn. Tuy vậy, càng sống lâu hơn với cơ thể mập mạp, tôi càng muốn gửi những thông điệp cho xã hội bằng những cử chỉ nhỏ. Lời cầu hôn công khai với một cô gái bình thường có thể là chuyện đơn giản. Nhưng một lời cầu hôn công khai với một cô gái thường xuyên bị mọi người chê cười, trêu trọc là một lời tuyên ngôn.

Công cuộc chuẩn bị cho đám cưới

Tôi lớn lên với suy nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn. Chính vì vậy, sau khi nhận được lời cầu hôn, tôi rất háo hức chuẩn bị cho đám cưới và mong chờ để trở thành cô dâu, dù là một cô dâu béo mập.

Việc chuẩn bị cho đám cưới không dễ dàng chút nào, khi những người béo gặp khó khăn và cần lời khuyên thì câu trả lời thường là “Hãy giảm cân đi”. Từ nhỏ, tôi được dạy rằng mình chỉ được yêu khi giảm cân, vì vậy tôi muốn là chính mình vào đám cưới. Tôi sẽ không trốn tránh bản thân nữa, đặc biệt là trong ngày trọng đại.

Điều làm tôi đau đầu đầu tiên là váy cưới. Những chiếc váy cưới quá khổ hầu hết tập trung vào việc che đi cơ thể của cô dâu béo càng nhiều càng tốt, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi bỏ qua hết những cửa tiệm váy cưới và tìm đến người bạn là một nhà thiết kế. Tôi đã tìm được mẫu váy cưới hoàn hảo nhất mà mình có thể tưởng tượng ra. Đó là một chiếc váy cưới dành cho cô dâu béo nhưng khác với bình thường. Chiếc váy quây đuôi cá đính hoa lụa theo hình vòng cung từ ngực xuống đùi không giúp tôi che giấu đi cơ thể "phì nhiêu" mà còn nhấn mạnh vào những phần này.

Đám cưới được tổ chức tại ngôi nhà gỗ được bố mẹ tôi mua khi tôi mới chỉ vài tuổi. Điều đáng tiếc duy nhất là bố tôi không thể sống tới khi tôi kết hôn, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của ông trong căn nhà. Hôn lễ tiến ra không suôn sẻ nhưng hết sức vui vẻ và tràn ngập yêu thương. Thậm chí cụ 100 tuổi của Aham còn bị đột quỵ, đến bệnh viện để cấp cứu rồi lại về để tiếp tục bữa tiệc.

Tôi có một cuộc nói chuyện thú vị với Alithea, người lên kế hoạch đám cưới của tôi và cũng là một phụ nữ béo. “Phụ nữ luôn phải cố gắng hòa hợp với những điều xã hội đặt ra như chúng ta phải kết hôn, phải xinh đẹp, phải tìm được người yêu thương mình để dựa dẫm vào. Những điều đó thật vô nghĩa nếu chúng ta không hạnh phúc. Có một người bạn đời để chia sẻ vui buồn là một điều tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải cảm nhận được sự yêu thương, sự yên bình và hạnh phúc trong mối quan hệ đó. Ngành công nghiệp đám cưới đang dần chạy theo những thứ phù phiếm và khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng một đám cưới hoàn hảo là một đám cưới tốn kém. Nhưng tôi tin rằng đám cưới là một nghi lễ truyền thống, đóng vai trò dấu mốc quan trọng của tình yêu. Chính vì vậy, tôi luôn khuyên khách hàng bỏ qua những thứ xa hoa không cần thiết”.

Vì vậy, hãy tổ chức đám cưới theo cách của bạn. Hãy là chính mình, đừng thay đổi bản thân để hòa hợp với những tiêu chuẩn của xã hội đặt ra. Gửi tới tôi 16 tuổi và những cô gái trẻ giống như tôi, hãy nghe theo lời khuyên của Alithea “Việc bắt đầu một mối quan hệ không phải để lấp đầy cái hố sâu trong tâm hồn mà xã hội đã đào trong em, nói rằng em xấu, em béo, em không xứng đáng yêu và được yêu. Em không đi tìm một lá chắn để cảm thấy an toàn, em đi tìm bạn đồng hành để đi hết cuộc đời”.

Ngày cưới là ngày mà tôi béo nhất nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái như ngày hôm đó. Tôi hạnh phúc khi được làm chính bản thân mình. Các cô gái béo à, hãy nắm bắt cơ hội của mình và tự tin lên. Cuộc đời là của bạn.

Uyên Phương (theo Theguardian)