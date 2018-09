4 gợi ý kết hợp đồ phù dâu, phù rể

Màu sắc trang phục phù dâu, phù rể có thể tương đồng hoặc đối lập với màu chủ đạo của đám cưới.

Sự xuất hiện của những phù dâu, phù rể trong đám cưới ngày nay giống như một điểm nhấn đặc biệt, góp phần tạo nên không khí vui tươi, sinh động. Các nhân vật phụ này có sức hút có lẽ chỉ sau cô dâu chú rể nên việc chăm chút cho ngoại hình là điều không thể bỏ qua. Nguyên tắc lựa chọn trang phục cho phù dâu phù rể cũng dựa trên tông màu chủ đạo hoặc chủ đề của lễ cưới như: lễ cưới sân vườn, lễ cưới cảm hứng từ biển, lễ cưới màu tím... Với sự tư vấn của các nhà thiết kế thời trang đến từ J.Crew, phù dâu, phù rể sẽ có thêm ý tưởng kết hợp quần áo, phụ kiện để tạo ra sự liên kết, hài hòa.

Dù trong không gian cưới nào thì phù dâu phù rể đều có hai lựa chọn về màu sắc: Một là mặc màu sắc gần giống với màu xung quanh và hai là chọn màu đối lập hoàn toàn. Sự tương phản bao giờ cũng nổi bật nhưng lại là lựa chọn không an toàn vì nếu mắc lỗi sẽ rất dễ bị lộ. Do đó, các chuyên gia khuyên phù dâu, phù rể chọn gam màu gần tương đồng, sáng hoặc trầm hơn một tông so với không gian tiệc. Chẳng hạn, với đám cưới sân vườn, hãy chọn gam màu sắc với nhiều sắc độ khác nhau.

Màu xanh với sắc độ từ nhạt đến đậm, đa dạng họa tiết: chấm bi, kẻ sọc giúp phù dâu, phù rể dễ dàng ghi điểm.

Tím là một trong những màu sắc thường xuyên được sử dụng để trang trí tiệc cưới. Vì thế, các phù dâu, phù rể cũng có thể lấy màu sắc này làm tông chủ đạo cho trang phục. Nếu phù dâu diện váy liền, chất liệu cứng, hãy chọn vải có độ óng ánh để trông trẻ trung hơn. Tương tự như vậy, cravat của phù rể cũng nên chọn chất liệu lụa bóng, mềm mại.

Màu tím có độ bóng dễ mặc hơn so với vải tím đậm, lì.

Ngoài nguyên tắc ở trên, việc lựa chọn màu sắc trang phục cho phù dâu, phù rể cũng cần dựa trên yếu tố ngoại hình, nước da của họ. Nếu đa phần phù dâu, phù rể có nước da trắng sáng thì những gam màu nhẹ nhàng (pastel) sẽ rất phù hợp. Màu sắc dịu nhẹ này dễ gây thiện cảm màu không làm lù mờ hai nhân vật chính - cô dâu, chú rể.

Tuy vẫn chọn màu pastel làm chủ đạo nhưng phù dâu, phù rể có thể tạo điểm nhấn với màu trang điểm hoặc màu áo sơ mi lạ mắt.

Màu xanh dương được dự báo là xu hướng của mùa cưới năm nay, do đó, các phù dâu, phù rể cũng không nên bỏ qua lựa chọn này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tông xanh trầm đem lại sự sang trọng, ấm cúng và phù hợp hơn với đám cưới màu thu đông.

Chọn cravat màu xanh dương, phù rể tránh kết hợp cùng áo sơ mi tối màu dễ tạo cảm giác u ám, nặng nề.

Mộc Lan

Ảnh: GWS