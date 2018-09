10 chiếc váy cưới hàng hiệu được sao Hàn lăng xê trên phim

Nếu đang tìm kiếm trang phục cho ngày trọng đại của mình, bạn có thể tham khảo phong cách thời trang từ các thần tượng.

1. Jun Jihyun với váy cưới Mira Zwillinger

Trong bộ phim Huyền thoại biển xanh, khi nàng tiên cá Shim Chung bị bắt giam, Heo Joon Jae đã thôi miên cảnh sát và khẳng định rằng Shim là vợ của mình. Anh nhân viên cảnh sát sau đó nhìn thấy Shim trong bộ váy cưới cúp ngực, là một cô dâu vô cùng xinh đẹp.

Chiếc váy cưới mà Shim Chung (do nữ diễn viên Jun Jihyun đóng) mặc là một thiết kế của Mira Zwillinger. Mẫu váy nổi bật với phong cách nữ tính có phần thân trên thêu hoa thủ công tinh xảo, chân váy vải voan phớt hồng. Chiếc dây lưng lụa màu hồng nhẹ tạo điểm nhấn ngang eo, tôn vòng hai thon gọn.

2. Jun Jihyun với váy cưới Zac Posen

Cũng trong bộ phim trên, nữ diễn viên Jun Jihyun còn diện một chiếc váy cưới khác của nhà thiết kế Zac Posen. Kiểu váy lệch vai với đường viền bèo nhún không quá rườm rà nhưng vẫn khiến cô dâu trở nên duyên dáng, ngọt ngào. Dáng váy đuôi cá ôm nhẹ này đặc biệt phù hợp cho một hôn lễ ngoài trời.

3. Song Jihyo với váy cưới Bride and You

Xuất hiện trong series phim My Wife is Having an Affair This Week (Cô vợ ngoại tình), nữa diễn viên Song Jihyo gây ấn tượng với phong cách thời trang ngày cưới sành điệu. Nội dung phim kể về người đàn ông họ Do khi biết vợ mình là Jung ngoại tình và không biết xử lý tình huống này thế nào. Do xem đoạn video về đám cưới, sau đó anh mơ thấy ác mộng, tưởng tượng ra cô dâu của mình đang tay trong tay với người khác. Ở cảnh phim này, Jung mặc một chiếc váy cưới từ thương hiệu Bride and You. Chiếc váy có chiều dài đến mắt cá chân, thiêt kế nhỏ gọn với những bông hoa 3D đính trên thân váy. Trong một đoạn hồi tưởng khác, Jung lại mặc một bộ váy cùng thương hiệu, thiết kế thanh lịch với thân trên bằng vải ren chỉ dày dặn và chân váy chất liệu Tulle mềm mại.

4. So Yihyun với váy cưới Vivatamtam

Cặp diễn viên Gyojin và So Yihyn không chỉ đã kết hôn ngoài đời thật mà khi tham gia bộ phim Entourage (Đoàn tùy tùng), cả hai đều tỏa sáng với hình ảnh cô dâu, chú rể. Cô dâu So mặc viết ren trắng từ một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc là Vivatamtam. Kiểu váy trễ vai với phần tùng dựng phom layer, điểm xuyết các chi tiết ren thêu tinh tế giúp cô dâu khoe được vóc dáng đẹp.

5. Gong Hyojin với váy cưới Bridal Kong

Trong tập cuối của bộ phim Don't Dare to Dream (Đừng sợ ước mơ), nhân vật Pyo Nari và Lee Hwashin kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc. Cô dâu Pyo xinh xắn trong chiếc váy cưới cao cổ, tay lửng và có các họa tiết cắt laser trang trí. Cùng với thiết kế này, Pyo kết hợp găng tay và cài tóc ngọc trai. Đây là phong cách thời trang ngày cưới "sống mãi với thời gian".

6. Kang Minkyung với váy cưới Vivatamtam

Trong tập 91 của bộ phim The Dearest Lady (Lady em là ai), cô dâu Han đã mặc một chiếc váy cưới trễ vai viền bèo nhún trong lễ đính hôn với chú rể Baek. Dáng váy ôm khít lấy đường cong cơ thể của Han nhưng phần chân váy tạo dáng đuôi cá mang hơi hướng thời trang đương đại.

7. Hwang Jungeum với váy cưới Jenny Packham

Ở phần cuối của bộ phim She Was Pretty (Cô nàng xinh đẹp), Kim và Ji sau nhiều sóng gió đã có một đám cưới thật đẹp và chung sống hạnh phúc. Trong suốt series phim, Kim thay đổi hình tượng từ một "nàng vịt xấu xí" trở thành người phụ nữ xinh đẹp. Trong ngày cưới của mình, Kim mặc váy của nhà thiết kế Jenny Packham dáng tay ngắn táp vải lưới xuyên thấu. Những bông hoa ren điểm xuyết từ trên xuống dưới tạo sức hút quyến rũ cho thiết kế.

8. Ha Jiwon với váy cưới Monique Lhuillier

Trong tập 5 của bộ phim The Time We Were Not in Love (Ngày đó ta yêu nhau), Oh Hana mơ rằng cô đính hôn với người trong mộng. Ở cảnh phim này, cô mặc một chiếc váy cưới lụa trắng của nhà thiết kế Monique Lhuillier. Điểm nổi bật trong mẫu váy này là thiết kế hi-low và chất liệu ren thêu họa tiết lãng mạn.

9. Jun Jihyun với váy cưới Oscar de la Renta

Ở một cảnh phim của tập 18 bộ phim My Love from the Star (Vì sao đưa anh tới), Cheon đi thử váy cưới mà không cho Do biết. Và chiếc váy cô lựa chọn là một thiết kế của Oscar de la Renta mang phong cách cổ điển, ngọt ngào. Váy đính những bông hoa lụa sequins trắng muốt và phần cổ áo vải tulle tạo hiệu ứng 3D.

10. Lee Dahae với váy cưới Jenny Packham

Diễn viên Lee Dahae vào Ah, cô con gái được thừa hưởng gia sản và chuỗi khách sạn từ cha mình trong bộ phim Hotel King (Vua khách sạn). Ah xuất hiện ở một sự kiện của công ty với chiếc váy cưới hiệu Jenny Packham đắt giá. Kiểu váy tay xòe nhẹ, đính đá pha lê mang phong cách bohemian làm nổi bật vẻ kiêu kỳ của Ah.

