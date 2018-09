Nơi may áo dài, váy cưới ở Sài Gòn

Bạn nên xác định trước khoản chi phí để dành cho trang phục cưới trước khi lựa chọn nhà may, cửa hàng thuê sẽ tiết kiệm được thời gian.

Ngoisao.net có thể tư vấn cho mình một số địa điểm may váy cưới, áo dài cưới hoặc cho thuê áo cưới đẹp ở Sài Gòn không? Mình xin cảm ơn (Trang Trần).

Ảnh minh họa: A.X.

Gợi ý cho bạn: Trước khi đi may hoặc thuê áo dài cưới, váy cưới, bạn nên định ra số tiền cụ thể sẽ dành cho công việc này. Đây cũng là cách để bạn khoanh vùng địa điểm may hoặc thuê váy phù hợp hơn, tránh mất thời gian tìm kiếm dồng dài.

Với chi phí bình dân (khoảng 5 triệu đồng khi may váy và 2 triệu đồng để may áo dài), bạn có thể tham khảo các mẫu và dịch vụ tại các cửa hàng ở chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, chợ Tân Định, trên phố Hồ Văn Huê... Một số địa chỉ gợi ý cho bạn: Áo dài bưng quả, áo dài Minh Châu, nhà may Hồng Phú, nhà may Chinh, nhà may Như Phượng, Thanh Hải...

