May váy cưới 3 triệu đồng ở Sài Gòn

Cuối năm nay em cưới. Em muốn may kiểu váy có tay dài nhưng không biết địa chỉ nào may đẹp. Và điều em quan tâm nhất là giá cả, khoảng 3-3,5 triệu đồng một váy. Em ở TP HCM, mọi người tư vấn cho em với (Lan Chinh).

Gợi ý cho bạn: Ở TP HCM, số lượng các cửa hàng váy cưới nhiều, được phân cấp rõ rệt thành hai nhóm là cao cấp và bình dân nên thuận tiện cho cô dâu khi lựa chọn. Thông thường, giá may váy phụ thuộc vào kiểu dáng, độ cầu kỳ, số lượng vải và phụ kiện sử dụng. Số tiền khoảng 3 triệu đồng đủ để bạn thuê hoặc may váy cưới với dòng váy bình dân.

Một số cửa hàng may váy cưới giá cả phải chăng ở TP HCM để bạn tham khảo như tiệm Xuân Phú (đường Lý Chính Thắng), xưởng may Cherry (quận Tân Phú), tiệm Hải Vân (đường Tôn Đức Thắng)... Tuy nhiên, các cửa hàng này thường may váy theo phong cách truyền thống nên nếu có yêu cầu đặc biệt nào khác, bạn nên đem theo mẫu để dễ dàng trao đổi với thợ may.

