Lịch trình trăng mật Đà Nẵng - Hội An

Các khách sạn ở đây đều có phòng riêng cho các đôi đi nghỉ trăng mật với nến, hoa tươi. Bạn nên thông báo trước để được phục vụ chu đáo.

Em và bạn trai chuẩn bị cưới vào đầu năm sau. Chúng em dự định đi nghỉ tuần trăng mật 4 ngày ở Đà Nẵng - Hội An. Hai đứa không thích đi theo tour mà muốn đi tự do hơn. Báo Ngoisao.net và độc giả có thể cho chúng em ít kinh nghiệm cùng những địa điểm đẹp tại hai nơi đó được không ạ? Em cảm ơn ạ (Nguyễn Thị Hải Yến).

Ảnh minh họa: GHH.

Gợi ý cho bạn: Với 4 ngày nghỉ trăng mật, bạn có đủ thời gian để tham quan nhiều địa điểm đẹp, thưởng thức các món ăn ngon tại hai địa danh là Đà Nẵng - Hội An. Ngoisao.net gợi ý cho bạn lịch trình dưới đây:

- Sáng ngày thứ nhất ở Đà Nẵng: Bạn đến sân bay, đi nhận phòng khách sạn, ăn uống nhẹ rồi ghé thăm chùa Linh Ứng 3, bán đảo Sơn Trà. Buổi chiều bạn đi biển và buổi tối dạo chơi trong thành phố, thưởng thức hải sản Đà Nẵng.

- Sáng ngày thứ 2 ở Đà Nẵng: Tham quan Bà Nà. Bạn nên đăng ký một tour tham quan nếu không biết rõ đường đi lại. Bạn có thể ngủ lại một đêm trên Bà Nà hoặc về thành phố ngay vào buổi chiều.

- Ngày thứ 3 xuất phát đi Hội An: Phương tiện đi lại từ Đà Nẵng vào Hội An đa dạng, từ xe buýt, taxi hoặc thuê xe máy cho chủ động. Trên đường đi có thể ghé qua Ngũ Hành Sơn. Quãng đường di chuyển giữa hai địa điểm không xa nên buổi chiều, bạn đã có mặt tại Hội An nhận phòng khách sạn và đi chơi phố cổ ban đêm.

- Ngày thứ 4 ở Hội An: Đi chơi ở biển Cửa Đại, tham quan Hội An và thưởng thức các món ăn đặc sản... Đến buổi chiều bạn quay về Đà Nẵng, kết thúc hành trình.

