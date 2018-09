Địa chỉ sửa váy cưới tại TP HCM

Giá sửa dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy mức độ cầu kỳ và tên tuổi của nhà may.

Em họ mình cưới trước mình 3 tháng nên hai chị em tính may một cái váy rồi mặc chung để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, do vóc người của em mình to hơn mình nên mình phải sửa lại một chút để chiếc váy vừa vặn hơn. Mình thấy ở TP HCM, các cửa hàng may váy cưới thì nhiều nhưng không biết có chỗ nào chuyên sửa váy không? Ngoài ra, mình cũng muốn đính thêm một ít pha lê và làm cái nơ ngang eo cho chiếc váy khác đi. Nhờ Ngoisao.net tư vấn giúp mình nhé (Vy An).

Ảnh minh họa: FTR

Gợi ý cho bạn: Hầu hết các nhà may áo cưới đều nhận sửa váy theo yêu cầu của cô dâu. Giá sửa dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy mức độ cầu kỳ và tên tuổi của nhà may. Ở TP HCM, bạn có thể đem váy tới sửa tại các nhà may trên đường Nguyễn Thượng Hiền (gần ngã tư Cách mạng tháng Tám với Điện Biên Phủ), nhà may Hồng Phú (Lý Chính Thắng, quận 3), nhà may Chinh (đường Vườn Chuối, quận 3), nhà may Như Phượng (đường Cách mạng tháng Tám), Âu Việt (Võ Thị Sáu)... Thời gian sửa khoảng 5 ngày.

Tiết kiệm hơn, bạn có thể tìm đến các cửa hàng may áo cưới trong chợ Tân Bình (quận 11). Một số nhà may ở đây cũng nhận chỉnh sửa váy cưới với giá thành bình dân hơn. Tuy nhiên, thời gian sửa thường kéo dài trong vòng một tuần hoặc lâu hơn, tùy vào lượng khách của nhà may đông hay vắng.

Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi ý kiến tư vấn dưới bài viết.

* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net

Ban biên tập