Anh chọn áo dài cưới khiến mình lộng lẫy

Khi vào tiệm may, ông xã chọn ngay tấm vải đỏ rực thêu kim tuyến hình con phượng hoàng rất lộng lẫy và đẹp để may áo cho mình.

Mình tên Gia My và ông xã mình tên Quang Hiếu. Mình muốn tham dự cuộc thi này vừa để vui, vừa để làm quà cảm ơn ông xã nhân kỷ niệm 2 tháng sau cưới sắp tới đây, 12/09/13 – 12/11/13. Đám cưới là một điều trọng đại, mở đầu cho cuộc sống mới của hai người yêu nhau. Vì thế, mình và ông xã muốn ngày cưới phải thật tuyệt vời. Mọi thứ đều phải thật hoàn hảo cho ngày vui nhất này. Và hai đứa mình quyết định cùng nhau lập kế hoạch, chọn đồ cưới ưng ý.

Lúc đầu, mình và ông xã muốn mình sẽ mặc áo xường xám trong lễ rước dâu cho khác một chút vì mình mặc áo dài không đẹp. Thế là hai người cùng nhau tìm mẫu áo xường xám cho lễ cưới và chỗ may. Suốt 4 tháng trời vẫn chưa tìm được chỗ may ưng ý cho mẫu áo mà ngày cưới thì gần kề nên mình nói với ông xã hay cứ may áo dài thôi, không còn thời gian nữa.

Đổi kế hoạch vào phút chót cũng lắm gian nan, phải tìm kiểu đẹp trên mạng, hỏi thăm bạn bè chỗ may uy tín để vừa nhanh mà lại đẹp, thật là khó. Cuối cùng, mình và ông xã cũng tìm được kiểu áo dài ưng ý. Đến khâu chọn vải và tiệm may thì may mắn thay, đồng nghiệp mình đã mách cho địa chỉ làm đẹp, rẻ và nhanh. Mình và ông xã quyết định đến nhà may Phong trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP HCM) để xem và chọn mẫu vải may áo dài cưới.

Cô dâu khéo léo kết hợp áo dài truyền thống với khăn voan đỏ dài 2 mét trẻ trung, hiện đại.

Áo dài bằng chất liệu voan mỏng thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng sang trọng.

Điểm xuyết giữa các họa tiết là hạt nhũ kim tuyến lấp lánh, bắt mắt.

Với chiếc áo dài cưới này, cô dâu đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khách mời.

Ông xã thường hay trêu mình là vịt con xấu xí. Ông xã nói với mình khi vào tiệm may chọn vải: “Giờ vịt con xấu xí phải thành phượng hoàng để lấy hoàng tử đẹp trai nha”. Anh chọn ngay tấm vải đỏ rực có thêu kim tuyến hình con phượng hoàng rất lộng lẫy và đẹp. Mình bảo: “Nhìn đẹp nhưng mà lộng lẫy, nổi bật quá, em thích đơn giản thôi”. Anh không đồng ý vì trong đời chỉ có một lần, phải làm cô dâu thật sang trọng, thật đẹp anh mới chịu. Và anh quyết định dùng mẫu vải đó để may áo dài.

Đúng như ông nói, hôm cưới, mình thật sự đã là cô dâu hạnh phúc nhất, sang trọng nhất và đẹp nhất không chỉ trong mắt ông xã mà còn nhận được nhiều lời khen từ mọi người khi thấy mình trong trang phục áo dài cưới đỏ rực, nổi bật hình chim phượng. Mình không đội mấn mà thay vào đó là khăn voan dài 2 m thướt tha, lung linh.

Cô dâu kết hợp thêm chiếc áo khoác lông trắng nổi bật trên nền áo đỏ.

Bên cạnh đó, để tăng tính dịu dàng, sang trọng, mình đã đặt may thêm một áo khoác lông trắng, tượng trưng cho sự trong trắng của cô dâu khi về nhà chồng. Áo dài đẹp lộng lẫy cùng áo khoác trắng sang trọng đã làm cho mình thật nổi bật trong ngày cưới, khiến ai cũng khen ngợi là biết cách phối hợp trang phục, vừa mang nét đẹp truyền thống của tà áo dài, áo khoác, vừa mang nét đẹp hiện đại của khăn voan đội đầu. Mình thầm cám ơn ông xã vì anh đã rất khéo khi chọn cho mình - bà xã của anh, bộ trang phục cưới đẹp và mang nét Việt Nam như vậy. Đó sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời mình.

Váy cưới hai dây cúp ngực trái tim đơn giản cho buổi tiệc tối.

Thân áo đính họa tiết ren xem kẽ hạt pha lê và đá trắng.

Ngoài ra, mình cũng chọn một chiếc áo cưới hiện đại có đuôi trắng để mặc trong tiệc tối tổ chức ở nhà hàng. Áo cưới giản dị bằng satin, ren, lưới, có điểm nhấn là các hạt pha lê và đá trắng cùng tông trải trên thân áo, tôn nét quý phái cho cô dâu. Áo có dây bằng vải ren vừa kín đáo hơn cho cô dâu vừa thể hiện sự dễ thương.

Gia My

