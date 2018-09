Uyên ương tổ chức tiệc cưới tại nhà

Để giảm chi phí thuê địa điểm, chọn đồ ăn tốn kém tại khách sạn, nhiều cô dâu chú rể tổ chức tiệc đãi khách ngay tại gia đình.

Uyên ương dựng rạp tại nhà để đón khách.

Ngoài cách đãi tiệc tại khách sạn, nhiều cô dâu chú rể có ngân sách cưới ở mức trung bình thường chọn cách dựng rạp, tổ chức tiệc cưới ngay tại gia đình nhằm tiết kiệm tối đa. Để chuẩn bị cho bữa tiệc chu đáo, bạn cần có kế hoạch cụ thể vì khi làm ở nhà, uyên ương sẽ có nhiều việc hơn như phải tự trang trí, sắp xếp không gian sao cho khoa học.

1. Địa điểm dựng rạp

Điều kiện lý tưởng nhất là gần gia đình cô dâu, chú rể có một khu đất trống để dựng rạp. Uyên ương có thể nghĩ tới những khu sân rộng như trường học, sân bóng, cơ quan... và thuê, mượn để tổ chức tiệc. Nếu gia đình có ngõ rộng, cô dâu chú rể có thể căng rạp ngay tại ngõ nhưng nên chú ý sao cho mọi người vẫn đi lại thuận tiện.

2. Phông bạt, rạp cưới

Vì tiệc cưới tổ chức ngoài trời nên rạp là điều quan trọng mà uyên ương cần chú ý. Nếu trời lạnh, bạn nên chọn loại rạp bằng vải bạt kín, nếu trời mát mẻ, nhà bạt bằng vải lụa thoáng sẽ là lựa chọn thích hợp và đẹp hơn. Khi dựng khung, cô dâu chú rể nên để ý các chốt nối để khung bạt chắc chắn, không xô lệch khi có nhiều khách đi lại, ra vào.

Cô dâu chú rể cũng chuẩn bị phông bạt như đám cưới tại khách sạn. Hiện nay có nhiều loại phông cưới như phông chữ đơn giản, phông in ảnh cưới, phông gắn hoa giấy... Tùy theo phong cách gia đình thích sự truyền thống hay hiện đại mà uyên ương chọn phông phù hợp. Nếu chọn phông in ảnh cưới, bạn nên đặt làm ngay tại hàng chụp ảnh để họ sử dụng ảnh cưới với tỉ lệ thích hợp, tránh ảnh in ra bị rạn, mờ.

3. Các phụ kiện trang trí

Đám cưới tại nhà thường không quá cầu kỳ với trụ hoa tươi, đèn nến lung linh nhưng các phụ kiện trang trí tối thiểu như chữ "Hỷ" đỏ, bảng tân hôn và vu quy, cổng bóng, cổng hoa cũng không thể thiếu. Cô dâu chú rể đơn giản nên chọn cổng bóng để trang trí cho ngôi nhà. Ngoài cổng hoa tươi, bạn cũng có thể cân nhắc chọn hoa giả để trang trí ngày cưới.

Cổng hoa đẹp trang trí cho đám cưới. Ảnh: Lemon Tree Style - TP HCM.

4. Âm thanh - Ánh sáng

Khi dựng rạp, không gian thường tối nên không thể thiếu những bóng đèn chiếu sáng. Ngoài ra, khi tổ chức cưới vào mùa hè, cô dâu chú rể cũng cần chuẩn bị nhiều quạt điện, đặt trong rạp để xua tan cái nóng, làm khách mời thoải mái.

Với những đám cưới ở nhiều tỉnh, phần văn nghệ, ca hát được xem như phần quan trọng vì vậy cô dâu chú rể nên xem xét thuê loa, micro và chuẩn bị các đĩa hát quen thuộc để khách mời giải trí vào trước hoặc sau giờ đãi tiệc.

5. Đặt cỗ cưới

Tiệc trong đám cưới tại nhà thường đơn giản, có thể do người thân tới giúp đỡ chuẩn bị hoặc cô dâu chú rể thuê các nhà nấu cỗ tới tận nơi nấu nướng món ăn. Việc chọn thực đơn này thường được cha mẹ quan tâm nên cô dâu chú rể có thể cùng phụ huynh chọn những món ăn thông dụng, dễ ăn và phù hợp thời tiết. Ví dụ, tiệc cưới vào mùa đông nên có những món ăn nóng, còn tiệc đãi khách mùa hè nên có nhiều món thanh, mát.

Đãi khách tại nhà sẽ giúp uyên ương tiết kiệm nhiều vì chi phí cỗ cưới sẽ rẻ hơn so với đặt tại khách sạn. Ngoài ra bạn cũng không phải thuê địa điểm với giá cao và có thể tự chủ thêm, bớt những điều mình muốn. Với việc lên kế hoạch trước, đám cưới tại nhà vẫn sẽ vui vẻ, thân thiện và không thiếu sót.

Linh Linh