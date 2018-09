Triển lãm cưới quy mô tại Vinh

Triển lãm cưới 'Celebration of Love by Mường Thanh' sẽ diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Vinh vào ngày 9 và 10/8.

Tại cổng chào của triển lãm, các bạn trẻ sẽ nhận được bóng bay màu vàng hoặc màu trắng. Màu vàng dành cho các bạn đã có đôi, màu trắng dành cho các bạn vẫn đang tìm một nửa còn lại. Triền lãm là lễ hội vinh danh tình yêu của những đôi lứa và mang đến cơ hội cho các bạn còn độc thân.

Bạn có thể ngắm không gian của một đám cưới Hoàng gia với tone màu vàng đồng sang trọng tại triển lãm. Nơi đây hội tụ đầy đủ các dịch vụ cưới mà khách hàng mong muốn: chụp ảnh, lễ hỏi, áo váy, trang trí cưới, trăng mật, bánh, trang sức, tiệc cưới…đến từ các nhà cung cấp uy tín tại Vinh và khắp cả nước.

Ngoài ra, khách tham dự có thể lựa chọn những ưu đãi đặc biệt, chỉ áp dụng tại Celebration of Love by Mường Thanh: studio Hoàng Hoa giảm giá 30%, studio Hazone giảm giá 20%, những gói đặc biệt của áo dài Liên Sài Gòn. Những dịch vụ cưới trọn gói được dành tặng cho 20 cặp đôi đầu tiên đăng ký tiệc tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam chỉ trong 2 ngày diễn ra triển lãm.

Khu vực sân khấu được thiết kế với tạo hình vương miện cùng hoa và lụa mềm mại, tạo nên một không gian lãng mạn. Đây cũng là nơi trình diễn những bộ áo cưới lộng lẫy và những trò chơi thú vị: Here come the Brides, Dance with me, Perfect Together.

Here come the Brides được xây dựng để biến giấc mơ cô dâu với chiếc váy trắng lộng lẫy của các cô gái trở thành hiện thực. Dance with me và Perfect Together là cơ hội để hai bạn hiểu và khám phá nhiều hơn về nửa kia của mình. Tham gia những trò giải trí này, người chơi có cơ hội nhận được những phần quà dành cho đám cưới trong mơ: bộ váy cưới lộng lẫy (2 - 10 triệu đồng); cặp nhẫn cưới (giá 10 triệu đồng); bộ mỹ phẩm cao cấp, giá trị 5 triệu đồng; gói trang trí đám cưới (15 triệu đồng); chăn ga đệm với giá 5 triệu đồng và nhiều món đồ trang trí từ các nhà tài trợ của chương trình.

Cuối buổi triển lãm, khách sạn Mường Thanh Sông Lam sẽ tái hiện nghi thức và tiệc cưới mẫu, giúp khách tham quan thêm ý tưởng cho ngày trọng đại của mình. Những mẫu áo dài, váy, trang sức và hoa cưới mới đến từ các đối tác sẽ được trình diễn trên sân khấu cùng những bản tình ca lãng mạn của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Triển lãm cưới Celebration of Love by Mường Thanh sẽ mang đến những thông tin hữu ích, trải nghiệm thú vị và là ngày hội dành cho các cặp tình nhân.

Khách tham quan vào cửa tự do từ 9h đến 21h ngày 9 và 10/8 tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam, 13 Quang Trung, TP Vinh. Thông tin chi tiết, xem tại www.facebook.com/muongthanhweddings.

