Tiệc cưới với hàng ngàn mũi tên Cupid của cặp yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Uyên ương sống cách nhau khá xa do Huyền My ở quận Bình Thạnh, TP HCM còn Trọng Vinh sinh sống ở quận 7. Thế nhưng anh chàng không quản ngại đường xá xa xôi, ngày nào anh cũng đi xe từ quận 7 đến Bình Thạnh để gặp bạn gái. Sau đó, 'giống như được ông trời sắp đặt', Huyền My chuyển đến chỗ làm mới ngay gần nhà Trọng Vinh.