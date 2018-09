Tiệc cưới 'Chuyến bay tình yêu' của cô dâu Việt và chú rể Malaysia

Sze kém Hà một tuổi nên Hà hay nói vui rằng: "Cũng may tiếng Anh chỉ có 'you' và 'me', chứ nếu là tiếng Việt thì tôi đã xưng 'chị' rồi". Hai năm làm bạn của nhau khi cùng tham gia sinh hoạt tại nhà thờ, cùng chơi cầu lông với nhau, ấn tượng về Sze trong Hà chuyển từ "mờ nhạt" sang ấm áp. Nhưng lúc cô mệt mỏi đến bật khóc, Sze đã đến bên Hà động viên, an ủi. "Thằng em" ngày nào đã trở thành "một người đàn ông đủ để che chở" cho Hà. Chính lúc ấy, Sze đã được Hà "cấp bằng Phi công".