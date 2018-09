Nhẫn kim cương DOJI cho màn cầu hôn lãng mạn

Infinity Love không chỉ có vẻ đẹp mà còn gửi gắm niềm khát khao được yêu thương trọn vẹn và gắn kết mãi mãi. Bởi trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, con số 9 đại diện cho niềm hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Ý nghĩa sâu sắc nhất mà con số 9 mang lại chính là sự vĩnh cửu trong những mối quan hệ tốt đẹp của con người. Trong đó, bộ sưu tập nhẫn "Only you" được phát triển từ kiểu dáng nhẫn đính hôn cổ điển, là những thiết kế thanh lịch và tối giản với chỉ một viên kim cương được gắn trên 4 hoặc 6 chấu như ước hẹn nồng nàn cho một tình yêu duy nhất.