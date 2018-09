Lễ cưới tràn ngập hoa sen của quản lý Chi Pu

Ban đầu cặp uyên ương định chọn hoa sen tím cho lễ cưới với ý tưởng "You are the purple of my mind" (tạm dịch "Em là màu tím trong tâm trí anh"). Loài hoa mang màu sắc này biểu thị sự chân thành và lãng mạn nhất so với các màu còn lại, chứa chan sự đằm thắm và ngọt ngào. Tuy nhiên vì hoa sen tím khá hiếm nên họ đã chọn sen hồng làm chủ đạo.