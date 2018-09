Cô dâu ở Mỹ lựa chọn may váy cưới của NTK Việt Nam

Minh Trang chia sẻ, việc tìm hiểu kỹ về váy cưới và biết bản thân mình thích và hợp với dáng váy nào nhất sẽ giúp việc đặt may váy cưới từ xa dễ dàng hơn.

Cô dâu Minh Trang hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Vì chỉ có 3 tuần về Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới nên Minh Trang chọn đặt may váy cưới từ xa để kịp tiến độ. "Ngay từ đầu mình đã muốn có chiếc váy cưới kiểu đuôi cá, vừa tôn vóc dáng của cô dâu, vừa không khó đi lại trong ngày trọng đại. Mình đã phân vân không biết nên mua váy cưới ở Mỹ hay đặt may hoặc thuê váy ở Việt Nam. Sau khi cân nhắc mọi mặt, mình thấy may váy cưới ở Việt Nam là hợp lý nhất. Váy sẽ vừa vặn đúng với số đo của mình và chi phí không quá tốn kém", Minh Trang chia sẻ.

Minh Trang chọn dáng váy đuôi cá vì giúp tôn vóc dáng cho cô dâu mà không khó đi lại trong ngày trọng đại.

Quá trình đặt may váy cưới diễn ra rất suôn sẻ. Minh Trang chọn dịch vụ đặt may váy cưới từ xa của nhà thiết kế Trương Thanh Hải. Với ý tưởng ban đầu là đặt may một chiếc váy cưới dáng đuôi cá, cô được đội ngũ nhà thiết kế giới thiệu các mẫu váy có sẵn và tư vấn cụ thể để có thể chọn được kiểu váy phù hợp nhất với vóc dáng và tính cách. "Vì may đo từ xa nên mình được hướng dẫn rất chi tiết về cách tự lấy số đo. Từ lúc mình gửi số đo cho tới lúc hoàn thành váy là khoảng hai tháng, lúc đó, mình vẫn còn đang ở Mỹ", Minh Trang cho biết.

Khi về Việt Nam đi thử váy cưới, Trang rất bất ngờ khi chiếc váy vừa vặn một cách hoàn hảo. Trước đó, cô và ông xã rất hồi hộp vì lo rằng mình không phải thợ may chuyên nghiệp, lấy số đo lỡ không chính xác thì váy sẽ không vừa. Đặc biệt là với kiểu váy đuôi cá, nếu số đo không chuẩn thì sẽ không lên được form váy, không thể tôn lên vóc dáng cô dâu. Thật may mắn là chiếc váy vừa in với cô, chất liệu vải đẹp và sang trọng, lại không hề nặng nề, giúp Trang dễ dàng di chuyển.

Minh Trang rất hài lòng với chiếc váy cưới được đặt may theo cách khá mạo hiểm.

"Một số người cho là Trang khá mạo hiểm khi đặt may váy cưới từ xa, vì không thể nhìn tận mắt, sờ tận tay và thử lên người. Nhưng khi họ thấy váy cưới của mình ở ngoài, họ dành nhiều lời khen và đồng ý là mình đã đưa ra quyết định đúng về nhà thiết kế cũng như kiểu dáng váy cưới", MInh Trang vui vẻ chia sẻ.

Tiệc cưới ấm cúng của Minh Trang và chú rể John O'Reilly được tổ chức ở nhà hàng ngoài trời với số lượng khách mời chỉ khoảng 100 người. Cô liên hệ với wedding planner để lên kế hoạch khoảng 8 tháng trước đám cưới. "Tụi mình muốn một đám cưới mà không chỉ nhân vật chính thấy hạnh phúc mà cả khách mời tham dự cũng cảm thấy thích thú và thực sự 'chung vui' với tụi mình. Đám cưới của mình bao gồm 2 phần, phần đầu là nghi thức lễ cưới theo đạo Tin lành, cô dâu - chú rể tuyên thệ và trao nhẫn. Phần thứ 2 là tiệc tối, trong đó có 3 tiết mục khác với đám cưới truyền thống ở Việt Nam gồm bài phát biểu của phù rể chính, màn khiêu vũ đầu tiên của cô dâu - chú rể và phần trò chơi có sự tham gia của cả hai nhân vật chính và khách mời".

Chồng Trang gần như có cùng gout với Trang về mọi thứ nên cô không phải lo lắng về việc anh ấy sẽ không thích váy cưới cô chọn.

Minh Trang cho biết, cô may mắn được chồng và gia đình hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện cho cô tự chọn váy cưới và cách tổ chức tiệc cưới. Chồng Trang gần như có cùng gout với Trang về mọi thứ nên cô không phải lo lắng về việc anh ấy sẽ không thích váy cưới cô chọn. Quan niệm của ba mẹ Trang là cô dâu và chú rể là người quyết định mọi thứ, gia đình nên ủng hộ và chứ không nên tạo thêm khó khăn, áp lực gì, như vậy thì nhân vật chính trong ngày trọng đại mới có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

