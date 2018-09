8 điều quan trọng cần nhớ khi đặt in thiệp cưới

Không ít cô dâu chú rể thiếu cẩn thận, rà soát bản mẫu thiệp không kỹ, dẫn đến việc thiệp cưới bị sai chính tả.

1. In thiệp sớm

Thời gian in thiệp nên trước khoảng 2 tháng để nếu có sai sót, cô dâu chú rể vẫn có thể sửa chữa, đặt lại mẫu thiệp như ý. Nếu được, cô dâu chú rể nên tránh in thiệp trong mùa cưới vì lúc này các nhà in đông khách, bận rộn nên có thể dịch vụ không chu đáo.

2. Chọn mẫu thiệp

Nếu có nhiều ngân sách, cô dâu chú rể nên đặt thiết kế thiệp theo ý mình hoặc chọn các loại thiệp cầu kỳ, cao cấp. Trong trường hợp chỉ muốn chọn thiệp cưới ở mức trung bình, uyên ương nên tới các khu phố chuyên về thiệp, xem xét nhiều mẫu khác nhau để lựa chọn.

Thường thiệp cưới chia thành 2 kiểu, truyền thống và hiện đại. Bạn nên chọn thiệp theo màu sắc, thiết kế và ngân sách đã định. Uyên ương có thể tham khảo mẫu trên website của các nhà in, hoặc dựa theo sự giới thiệu của bạn bè, người thân.

Sau khi đã thống nhất mẫu, nhà cung cấp sẽ gửi lại email để cô dâu chú rể kiểm tra, xác nhận lại lần cuối. Lúc này, bạn nên làm việc với nhà cung cấp qua email, để trong trường hợp xảy ra sai sót do in ấn, bạn sẽ có email làm bằng chứng quan trọng.

3. Sửa kỹ lỗi chính tả

Trước khi gửi bản in cuối cùng, cô dâu chú rể phải chú ý tới từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy trên thiệp. Để tránh nhầm lẫn, uyên ương nên nhờ cha mẹ hai và vài người bạn thân thiết kiểm tra lại.

4. So sánh chất lượng giấy

Bạn nên yêu cầu nhà in cam kết nếu giấy không đúng mẫu thì không lấy thiệp. Khi tìm được mẫu giấy ưng ý, bạn nên cắt một miếng nhỏ, ghi tên hiệu giấy (nếu có) để làm mẫu và yêu cầu nhà in ký xác nhận lên mẫu giấy bạn chọn.

5. Loại chữ

Hiện nay trên thiệp có 2 loại chữ cơ bản là chữ nhũ và chữ nổi kim tuyến với giá khác nhau nên khi đặt thiệp, uyên ương nên nói rõ yêu cầu và hỏi cụ thể giá cả. Chữ nhũ thường có giá thấp hơn khoảng 400-500 đồng mỗi thiệp.

6. In thêm bản đồ

Nếu nơi đãi tiệc khó tìm, uyên ương nên in bản đồ chỉ đường lên mặt sau thiệp. Có thể sẽ mất thêm khoảng 100-250 đồng đồng mỗi thiệp khi in thêm bản đồ nên cô dâu chú rể cần hỏi chi phí rõ ràng ngay từ đầu.

7. Thiệp dự phòng

Khi viết thiệp, cô dâu chú rể và gia đình khó tránh khỏi viết sai, nhầm lẫn. Với nguyên tắc "thừa còn hơn thiếu", bạn nên in thêm 20-30 thiệp dự phòng để dùng khi cần thiết.

8. Thời gian lấy thiệp

Nhiều nhà in giao thiệp cưới sau 7-10 ngày. Nếu in gấp, cô dâu chú rể nên yêu cầu nhà in hoàn thành sớm. Ngay cả khi không gấp gáp, bạn cũng nên hỏi rõ ngày giờ cụ thể giao nhận và viết rõ trên hóa đơn đặt hàng.

Linh Linh