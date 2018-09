14 lễ cưới đắt đỏ nhất hành tinh

Dẫn đầu danh sách là hai đám cưới của hoàng gia Anh.

Tổ chức một hôn lễ là công việc tiêu tốn tiền bạc cho vô số hạng mục trong đó, cho dù bạn đã lên kế hoạch hay dự trù ngân sách từ trước. Tuy nhiên, những cô dâu chú rể dưới đây đã đưa tiệc cưới của mình lên một tầm cao mới với chi phí không giới hạn và đó là danh sách những đám cưới đắt giá nhất mọi thời đại. Bảng xếp hạng do Brides đưa ra.

14. Brad Pitt và Jennifer Aniston

Những trái tim của thập niên 90 đập theo nhịp tim của cặp tình nhân này. Chuyện tình của họ đã thực sự đơm hoa kết trái bằng một hôn lễ triệu đô vào tháng 7/2000. Đám cưới diễn ra tại một biệt thự ở Malibu.

Đối với việc phân bổ ngân sách, cặp diễn viên nổi tiếng đã dành khoảng 100.000 USD cho vấn đề an ninh, bao gồm hạn chế không phận xung quanh địa điểm tổ chức cưới, 75.000 USD cho hoa tươi. Cô dâu, chú rể cũng tham gia biểu diễn cùng 6 band nhạc, các nghệ sĩ... Hôn lễ kết thúc bằng màn pháo hoa tiêu tốn 20.000 USD.

Tuy vậy, cả hai đã tuyên bố chia tay vào năm 2005.

13. Elizabeth Taylor và Larry Fortensky

Trong 8 lần mặc váy cưới, hôn lễ của nữ diễn viên Elizabeth Taylor với Larry Fortensky (cũng là hôn lễ cuối cùng) có chi phí đắt đỏ nhất, ước tính khoảng 1,5 triệu USD. Một phần lớn ngân sách được sử dụng để thuê an ninh, bao gồm 100 nhân viên và một cựu sĩ quan quân đội của Israel. Cô dâu mặc một bộ váy của Valentino trị giá 25.000 USD.

Hôn lễ đình đám của Elizabeth còn có một danh sách khách mời "khủng" như Eddie Murphy, Diane von Furstenberg, Macaulay Culkin và Brooke Shields. Tuy nhiên, cặp vợ chồng cũng đã ly dị 5 năm sau đó.

12. Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas

Đám cưới của cặp vợ chồng tổ chức tại khách sạn Plaza ở thành phố New York được báo cáo là có chi phí từ 1,5 triệu đến 2 triệu USD. Cô dâu mặc váy cưới của Christian Lacroix trị giá 140.000 USD. Nhưng điều này cũng không thấm vào đâu so với chiếc vương miện trên đầu có giá 300.000 USD. Cặp diễn viên này cũng đã thuê tới 50 nhân viên cảnh sát bảo vệ an ninh ngày trọng đại. Khách tham dự được yêu cầu phải trình thiệp mời có hình in ba chiều chìm để tránh những kẻ phá hoại đám cưới.

11. Christina Aguilera và Jordan Brateman

Ca sĩ Genie in a Bottle đã chi 2 triệu đô cho đám cưới vào tháng 12/2005. Trong đó, váy cưới tốn 30.000 USD, là số tiền mà hầu hết mọi người sẽ dùng để tổ chức cả một hôn lễ nói chung. Lấy chủ đề về một kỳ nghỉ mùa đôn, đám cưới của Christina được tổ chức tại Thung lũng Napa, do chuyên gia tổ chức tiệc cưới Michael Gapinskihe phụ trách trang trí. Họ đã sử dụng những cây bạch dương, lông trắng, đèn chùm làm từ cành cây và hoa thủy tiên, hoa hồng...

10. Sargis Karapetyan và Salome Kintsurashvili

Là con trai của một tỷ phú người Nga, Karapetyan đã tổ chức lễ cưới trị giá 2 triệu USD vào năm 2016. Không gian tiệc cưới được trang trí bằng những bức tường hoa và sảnh đón tiếp như một rừng cây. Cô dâu Kintsurashvili đã mặc, không phải một, ba chiếc váy cưới cao cấp và đội vương miện kim cương của Tiffany & Co. Chi phí cho ban nhạc Maroon 5 biếu diễn tại sảnh đón tiếp khoảng 500.000 - 800.000 USD.

9. Kim Kardashian và Kanye West

Cặp tình nhân nổi tiếng xa hoa này đã "xô đổ" nhiều kỷ lục để trở thành một trong những người có đám cưới phong cách nhất lịch sử. Mặc dù ước tính chi phí cho sự kiện vào cuối tuần của họ khác nhau nhưng Kimye đã bỏ ra ít nhất 2,8 triệu USD. Mở đầu bằng hoạt động trước đám cưới tại Paris và sau đó là chuyên cơ chở tất cả khách mời đến Florence, nơi họ đã thuê lâu đài cổ với giá 400.000 USD. Cô Kim siêu vòng ba đã mặc hai chiếc váy cho ngày trọng đại của mình, một trong số đó là chiếc váy Givenchy trị giá 500.000 USD. Khách sạn dành cho khách mời ở cả Paris và Florence cũng được cho là lên đến nửa triệu USD.

8. Paul McCartney và Heather Mills

Bạn không thể có được những gì bạn muốn... trừ khi bạn kết hôn với một cựu thành viên ban nhạc Beatles và sở hữu ngân sách 3 triệu USD. McCartney và Mills đã tổ chức hôn lễ tại lâu đài Glaslough, Ireland, vào năm 2002. Tuy nhiên, họ lại chia tay nhau vào năm 2008 và vụ ly hôn thậm chí còn tốn kém hơn cả đám cưới.

7. Chelsea Clinton và Marc Mezvinsky

Hôn lễ của ái nữ cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, được tổ chức vào tháng 7/2010 tại Tòa nhà Astor Courts, thuộc Rhinebeck, New York, cũng được ước tính có chi phí lên đến 3 triệu USD. Chelsea đã mặc hai chiếc váy cưới của Vera Wang và nhà thiết kế thậm chí đã có mặt tham dự hôn lễ này. Chiếc váy đầu tiên ước tính có giá 20.000 USD và cặp vợ chồng nổi tiếng đã chi 500.000 USD cho hoa tươi, 600.000 USD để trang trí sân khấu và 200.000 USD cho an ninh.

6. Aleksey Shapovalov và Ksenia Tsaritsin

Với chiếc nhẫn đính hôn trị giá khoảng 8 triệu USD, đám cưới của nhà tài phiệt Nga có chi phí khổng lồ. Hôn lễ được tổ chức vào tháng 8 năm ngoái. theo Bravo. Điểm ấn tượng trong đó là chiếc bánh cưới 8 tầng được treo lơ lửng, hàng trăm khóm hoa... Côd âu mặc hai chiếc váy cưới: một chiếc trễ vai đính cườm lúc tổ chức hôn lễ và một chiếc váy ren với khăn voan lúc đón tiếp khách mời.

5. Michael Jordan & Yvette Prieto

Cầu thủ bóng rổ đã tổ chức hôn lễ với người mẫu Yvette Prieto vào tháng 4/2013 trong một hôn lễ có chi phí lên tới 10 triệu USD. Khoảng 300 khách mời đã được mời tới Bear's Club ở Jupiter, Florida, cùng với những người nổi tiếng như Tiger Woods và Spike Lee. Thêm vào đó, Jordan và cô dâu đã mời Usher, K'Jon, Robin Thicke đến biểu diễn. Prieto mặc một chiếc váy cưới của J'Aton Couture, được trang trí bằng pha lê Swarovski.

4. Eldar Osmanov và Gaspar Avdolyan

10 triệu USD là chi phí cho đám cưới của con gái một tỷ phú ngành năng lượng Nga và con trai một triệu phú khác. Osmanov và Avdolyan đã kết hôn tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, nơi Giải Oscar được tổ chức. Cô dâu chú rể đã quyết định chi 500.000 USD cho hoa trang trí. Jason Derulo, Lady Gaga và nhiều nghệ sĩ được mời đến biểu diễn trong buổi lễ. Chi phí cho hoạt động giải trí này ước tính khoảng 2 triệu USD.

3. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh

Nữ diễn viên Trung Quốc đã trở thành người mặc chiếc váy cưới Dior đắt đỏ nhất từ trước đến nay, có giá khoảng 31 triệu USD. Khăn voan dài hàng chục mét đính 100 bông hoa hồng bằng vải ren Chantilly được làm bằng tay. Angelababy được mệnh danh là "Kim Kardashian của Trung Quốc" cùng chú rể Huỳnh Hiểu Minh đã trang trí không gian tiệc cưới bằng hoa hồng, một chiếc bánh cưới cao hơn 3m.

2. Hoàng tử William và Kate Middleton

Đám cưới hoàng gia thường đi cùng với một bảng chi phí lớn, và hôn lễ của hoàng tử William với Kate Middleton cũng không là ngoại lệ. Trên thực tế, 32 triệu USD đã được sử dụng để đảm bảo an ninh. Kate mặc chiếc váy cưới trị giá 434.000 USD của Alexander McQueen.

1. Hoàng tử Charles và Diana

Một đám cưới hoàng gia khác giữ vị trí đầu bảng xếp hạng những hôn lễ đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Theo Bussiness Insider, hôn lễ kiểu hoàng gia thực sự tổ chức năm 1981 này có chi phí ước tính là 48 triệu USD (do lạm phát tương đương 110 triệu USD ngày nay). Cô dâu mặc áo cưới của David and Elizabeth có giá trị khoảng 150.000 USD. Chi phí cho an ninh chiếm phần lớn ngân sách. Thêm vào đó, 27 chiếc bánh cưới cũng là một khoản tiền không nhỏ.

