10 phong cách trang trí tiệc cưới được ưa chuộng

Phong cách tiệc cưới bãi biển, rustic, boho... sẽ gây ấn tượng với quan khách đến tham dự tiệc cưới của bạn.

Việc tìm hiểu những phong cách tiệc cưới dưới đây sẽ giúp uyên ương thiết kế nên "đám cưới trong mơ".

1. Phong cách tiệc cưới bãi biển

Nếu chọn trang trí phong cách này, bạn không nhất thiết phải tổ chức đám cưới ở ngoài biển mà có thể tổ chức trong nhà với nhiều chi tiết gợi nhắc về đại dương xanh thẳm. Trang trí tiệc cưới với cát, sao biển, vỏ sò và các loài hoa miền nhiệt đới là gợi ý phù hợp hơn cả. Gam màu xanh dương sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho hai bạn trong không gian cưới mang đậm hương vị biển cả. Phong cách này sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo với chủ đề đám cưới nàng tiên cá, hôn lễ trong thủy cung, các chủ đề về miền nhiệt đới.

2. Phong cách du mục (Bohemian)

Phong cách này dường như được sinh ra để dành cho những cặp có tính cách phóng khoáng, tự do, luôn muốn làm mới mình. Vương miện hoa tươi, những tấm rèm macrame, dreamcatcher... là những vật trang trí thường thấy ở đám cưới này. Những dải đèn treo cũng đóng vai trò quan trọng không kém với buổi tiệc tổ chức ngoài trời, mang lại không gian ấm cúng, gần gũi. Bạn có thể chọn khăn trải bàn nhiều họa tiết, hoa tươi với màu sắc rực rỡ để tạo nên nét đặc trưng của phong cách boho.

3. Phong cách trang trí cổ điển

Trang trí tiệc cưới cổ điển sẽ dành cho những ai đang tìm kiếm vẻ đẹp vượt thời gian và sự tinh tế, thanh lịch cho ngày cưới. Phong cách này cần có đầy đủ tính chất sang trọng, tỉ mỉ và tinh tế, tránh xa các chi tiết được làm quá. Một đám cưới có đồ sứ cao cấp, giá nến cao, khăn trải bàn với họa tiết nhỏ xinh và bảng màu được lựa chọn cẩn thận sẽ đem lại phong vị cổ điển.

4. Phong cách trang trí tiệc cưới tráng lệ

Nếu yêu thích sự xa hoa, lộng lẫy và hoành tráng thì phong cách đám cưới này là dành cho bạn. Hôn lễ thường sử dụng pha lê lấp lánh, hoa tươi với số lượng hàng nghìn bông, trang phục của khách mời hoặc cô dâu chú rể có thêm sequin và không thể thiếu sự xuất hiện của giá nến cao, đèn chùm lộng lẫy. Trong không gian mà từng yếu tố trang trí đều được sắp xếp cầu kỳ, tỉ mỉ, khách mời sẽ có cảm giác đang dự tiệc cưới của giới quý tộc.

5. Phong cách tối giản (minimalist)

Trái ngược với phong cách trên, minimalist dành cho uyên ương yêu thích sự trang nhã, tinh tế và đơn giản. Phong cách này gắn liền với quan niệm rằng "Less is more" (Ít hơn là nhiều hơn), tức là không gian được trang trí ít hơn về lượng nhưng lại nhiều hơn về chất, chú trọng tính thẩm mỹ và các chi tiết trang trí hiện đại. Bảng màu hôn lễ thường mang sắc pastel, có sự xuất hiện của xanh lá cây (greenery).

6. Phong cách lãng mạn

Bất kể bạn chọn lựa phong cách hay chủ đề nào, đám cưới luôn là sự kiện có tính lãng mạn. Trang trí bàn tiệc với hoa tươi mang sắc pastel sẽ tạo nên những rung cảm đầy mê hoặc. Đám cưới sẽ càng trở nên đặc biệt nếu được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích. Hãy tưởng tượng về khu vực tiếp tân như một khu vườn tình yêu với hoa tươi bao phủ và những ánh nến lấp lánh. Sự kết hợp của những vật dụng nhỏ xinh sẽ tôn lên nét thuần khiết, nhẹ nhàng của phong cách này.

7. Phong cách mộc mạc (rustic)

Bạn mơ ước về một đám cưới mang hơi thở của vùng thôn quê? Phong cách đám cưới mộc mạc sẽ là đáp án dành cho bạn và đây đang là xu hướng trang trí phổ biến được uyên ương lựa chọn cho tiệc cưới ngày nay. Tiệc cưới phong cách rustic tôn vinh nét mộc mạc, thô mộc của tự nhiên với ghế gỗ, dải dây leo, hoa tươi sậm màu. Các chi tiết được sắp đặt mà như ngẫu hứng mang đến không gian ấn tượng và ấm cúng.

8. Phong cách Shabby chic

Shabby chic là phong cách thiết kế có sự tinh tế, lãng mạn và có phần đồng điệu với phong cách vintage hoài cổ. Những món đồ cũ kỹ, sáng màu và có chút hư hỏng với thời gian được là đặc trưng của Shabby chic, gợi nhắc về quá khứ. Phong cách này bắt nguồn từ cách trang trí của những ngôi nhà đồng quê ở nước Anh, đem đến không gian thanh lịch, tự nhiên và thân thiện. Uyên ương thường chọn bảng màu pastel cùng rất nhiều hoa tươi để trang trí, hướng tới sự thư giãn, hài hòa và gắn bó giữa con người với không gian xung quanh.

9. Phong cách hoài cổ (Vintage)

Xu hướng vintage vẫn giữ vững được vị thế trong vài năm trở lại đây ở ngành trang trí cưới hỏi. Đặc trưng của vintage là lấy cảm hứng từ thời đại đã qua. Bạn có thể lồng ghép phong cách trang trí này với một loạt câu chuyện, ý tưởng lấy cảm hứng từ thời kỳ The Great Gatsby, từ thời trang những năm 1970. Đám cưới vintage sẽ sử dụng chất liệu gỗ tối đa cùng những bông hoa mang sắc pastel nhẹ nhàng.

10. Phong cách trang trí ngẫu hứng

Phong cách này được sáng tạo để chinh phục những cặp vợ chồng không muốn mọi thứ trở nên quá nghiêm túc mà muốn có sự vui nhộn, phá cách. Bảng màu của hôn lễ thường có các màu sắc rực rỡ, ấm áp và thậm chí là các tông màu đối lập nhau hoàn toàn. Bạn có thể sáng tạo phụ kiện trang trí có họa tiết hoặc kết hợp các vật dụng từ 9 phong cách được kể trên để tạo điểm nhấn cá nhân.

Hằng Trần

Ảnh: Weddingwire