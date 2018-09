Hà Nội, chuyện tình xa xứ

Cũng nhờ có anh mà em biết đến vùng đất thủ đô, đó chính nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên này đây cũng trở nên thật thân thuộc với em tự khi nào.

Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên chia sẻ: Hà Nội, cái tên gợi lên cả một miền ký ức to lớn của anh và em. Chính ở cái thủ đô to to có hai con người bé nhỏ nhưng luôn chất chứa một tình yêu to to để sẵn sàng nung nấu và nâng cấp tình yêu đó lên thành tình nghĩa vợ chồng ngày nay. Em không làm sao quên được những khoảnh khắc nơi thủ đô ấy. Có những lúc hai đứa cứ cười nhăn nhở, quấn quýt đùa nhau như trẻ con, nhưng cũng lắm khi tính khí em thất thường làm anh cứ phải nhường em suốt. Hay cả những lúc hai đứa "Xì gòn" nhàn rỗi tí tởn chở nhau đi lượn phố để rồi chưa ra phố được bao lâu thì giận dỗi bỏ về chỉ vì con nhỏ "Xì gòn" ngồi sau xem điện thoại mà không định vị được đường đi...

Có những thứ thật đơn giản thật nhỏ nhoi thế thôi nhưng chính những điều đó đã làm nên tình yêu của em và anh đó chồng béo à. Cũng nhờ có anh mà em biết đến vùng đất thủ đô, biết được rằng không chỉ nơi mình sinh ra và lớn lên mới là thân thuộc, mà chính nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên này đây cũng trở nên thật thân thuộc với em tự khi nào.

