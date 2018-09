Bình minh trên quê hương

Có hai thứ trên đời mà tôi trân quí nhất đó là gia đình và quê hương. Đây là tất cả những gì tôi có, thuộc về riêng tôi và gắn bó với tôi từ khi lọt lòng đến bây giờ.

Bạn Trần Hà Dung chia sẻ: Khi lớn lên xã hội ngày càng rộng mở cuộc sống phải thay đổi như dòng sông đổ ra biển vậy, và dù mọi thứ có đổi thay bao nhiêu thì chỉ riêng tình yêu gia đình và quê hương trong tôi vẫn không bao giờ tắt.

Tôi và chồng gặp nhau 4 năm trước và may mắn làm sao chúng tôi có cùng một quê hương để nhớ về. Tôi tin chính điều đó là sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Và chúng tôi đã quyết định chụp một bộ ảnh lưu lại khoảnh khắc thanh xuân và tình yêu của mình gắn với quê hương và người thân. Bộ ảnh được chụp ngay tại nhà tôi với khung cảnh đồng quê giản dị, tất cả trang phục đều do tự tay tôi chuẩn bị. Để rồi 5 năm, 10 năm nữa nhìn lại tôi sẽ vẫn nhớ như in ngày đó tôi đã sống và yêu như thế nào. Quê nhà tôi ở ra sao và các em gái của tôi đã cười rạng rỡ bên tôi như thế!

* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.