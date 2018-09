Xuân Lan bức xúc khi bị đồn chèn ép Minh Hằng ở The Face 2017

Xuân Lan bày tỏ sự bức xúc khi Ban tổ chức The Face liên tục sử dụng hình ảnh của cô để PR cho chương trình, tạo nên tin đồn cô chèn ép Minh Hằng rời khỏi vị trí Ban giám khảo.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái không hài lòng khi ban tổ chức chương trình The Face 2017 liên tục sử dụng hình ảnh của cô để PR trong việc dự đoán vị trí ban giám khảo. Chính điều đó đã làm xuất hiện nhiều tin đồn cô là người buộc Minh Hằng rời khỏi cuộc thi này với vai trò huấn luyện viên chính.

"Tôi đã thấy các bạn dùng hình ảnh của tôi hơi nhiều để làm chiêu PR trước cho The Face trong việc đoán Ban giám khảo. Tôi im lặng vì tôi biết cách thức sản xuất của một chương trình cần làm gì cho hot. Và tôi ủng hộ cho một show truyền hình thành công để tiếp tục sản xuất ra những model mới. Thế nhưng hôm nay khi tôi nghe nhiều phóng viên phỏng vấn là tôi chính là người buộc Minh Hằng rời khỏi cuộc thi với vai trò Ban giám khảo thì tôi thấy quá giới hạn rồi. Chúng ta nên giữ mối quan hệ 'có cảm tình' với nhau. Vì giới showbiz này nhỏ, chúng ta còn có thể chạm mặt nhau nhiều sau này. Tôi tử tế chứ không phải người không biết gì", Xuân Lan viết.

Dòng trạng thái bức xúc mà Xuân Lan đã đăng tải.

Qua đó, siêu mẫu khẳng định cô chưa bao giờ nhận lời mời làm ban giám khảo cho chương trình The Face, cô cũng không hề có ý định tham gia cho nên việc cô chén ép Minh Hằng là điều không thể xảy ra.

"Công việc của tôi tập trung hiện tại là nhanh chóng khai giảng hai trường đào tạo model tại Hà Nội và Sài Gòn vào đầu tháng 5, sau đó là tiếp tục làm VJFW 2017 Hà Nội vào tháng 6. Tôi sẽ không tham gia vai trò giám khảo của bất kỳ cuộc thi nào trong giai đoạn này, mà sẽ chỉ tập trung vào việc sản xuất các chương trình lớn nhỏ có liên quan đến chuyên môn của mình", Xuân Lan khẳng định.

Trước đó, Minh Hằng đã chính thức thông báo rằng đã từ chối lời mời làm huấn luyện viên The Face 2017 vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, nhiều lời đồn cho biết lý do Minh Hằng bỏ Gương mặt thương hiệu là vì có người đứng sau chèn ép, không cho cô tham gia.

Xuân Lan khẳng định thông tin chương trình cô còn chưa nắm rõ thì ép ai?

Hiện dòng trạng thái của siêu mẫu đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đã có hơn 1.700 lượt thích và hàng trăm ý kiến bình luận, chia sẻ. Đa phần mọi người đều bảy tỏ sự thông cảm, tin tưởng Xuân Lan, đồng thời tiếc nuối khi cô không tham gia chương trình.

Tài khoản Tuyết Mai bình luận: "Em tin chị, luôn ủng hộ chị. Cũng mong chị tham gia The Face mà tiếc thật chị lại không tham gia. Em thích chị làm ban giám khảo lắm". Tài khoản Dương Công Thuận cũng viết: "Em theo dõi yêu mến chị cũng 6 năm rồi, em nghĩ chị rất công tâm phân minh không giúp thì thôi chứ không bao giờ có việc chèn ép ai".

Ying Ying