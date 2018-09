Võ Hoàng Yến 'dằn mặt' người hack Facebook của cô: 'Trình còn non lắm'

"Trình còn non và xanh lắm, đi học thêm khóa IT nữa đi rồi hãy nói chuyện với chị nhé", siêu mẫu viết.

Trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến cho biết vừa bị hacker tấn công tài khoản vào lúc 5h sáng. Khác với những sao Việt khác phải thương lượng hay nhờ đến các chuyên viên IT giúp đỡ, siêu mẫu đã tự bảo vệ được tài khoản bằng trình độ IT của mình.

Thậm chí, cô còn đăng một status "dằn mặt" hacker: "Gửi em bé non tơ tập tễnh IT! Xin lỗi nhưng chắc em không biết chị có học về IT đấy. Cưng nghĩ chị ngu ngơ chỉ biết khóc ròng khi thấy Facebook mình bị thay đổi password, logged out và primary email thành tên khác à? Nhầm con bánh bèo nào rồi, còn non lắm nhé cưng. Cũng đầu tư thời gian đấy! Cắm đầu miệt mài hack Facebook chị từ tận 5 giờ sáng cơ à? Còn đổi hẳn cả primary email của chị thành của em để nhận code Facebook à? Trình còn non và xanh lắm. Đi học thêm khóa IT nữa đi rồi hãy nói chuyện với chị nhé".

Dưới phần bình luận, fan đã dành nhiều lời khen cho Võ Hoàng Yến. Facebook Thiên Trần viết: "Chị giỏi quá! Em ngày càng ngưỡng mộ chị rồi đó". "Chị đúng là cao thủ, thằng ranh con đó chắc tức lắm khi không hack được tài khoản của chị rồi", Facebook Nguyễn Quốc Thái chia sẻ.

Cùng quan điểm, Facebook Dustin Phuc Nguyen khuyên: "Chị nên đổi mật khẩu thường xuyên, không nên click vào mấy cái app kiểu trắc nghiệm hay là đoán tính cách này nọ. Tôi nhớ lại hồi xưa hay bấm vô mấy cái app đó theo trào lưu. Những app này chính là cái để bọn nó cắp dữ liệu cá nhân rồi hack tài khoản đấy. Mọi người cũng nên cẩn thận".

Chuyện các hacker tấn công Facebook của người nổi tiếng không còn quá xa lạ, nhưng những ngày gần đây trang cá nhân của nhiều sao Việt đồng loạt bị hack khiến không ít người hoang mang. Cụ thể như diễn viên Khả Ngân bị hacker đòi 25 triệu nếu không sẽ xoá Facebook, diễn viên Nam Thư được yêu cầu trả 5,3 triệu thẻ cào điện thoại. Còn hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Đức Phúc phải nhờ đến các chuyên viên IT lấy lại tài khoản.

Cherry Trần