Biểu cảm và cử chỉ đáng yêu của kangaroo nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng.

Mạng xã hội đang chia sẻ nhiều video ghi cảnh kangaroo hôn tay đồng loại. Kèm theo đó là dòng chú thích: "When you try to kiss your angry boyfriend" (tạm dịch: Khi bạn cố gắng hôn người bạn trai đang tức giận).

Trong video, con kangaroo đực mặt buồn rầu, mắt nhìn xa xăm, trong khi kangaroo cái kế bên tỏ vẻ ăn năn. Nó cầm và hôn lên tay người bạn thay lời xin lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, con đực vẫn không nguôi cơn giận, nó thậm chí còn vung tay tát bạn mình. Dù vậy, kangaroo cái vẫn kiên nhẫn mong bạn giữ bình tĩnh.

Video kangaroo hôn tay xin lỗi bạn hút triệu lượt xem

Video được đăng tải đầu tiên bởi tài khoản reptile_shd trên Instagram, sau đó được nhiều fanpage lớn chia sẻ lại và hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú với biểu cảm của hai con vật này. Facebook Selina Peou bình luận: "Ai bảo nói dối làm gì, để người ta giận dỗi. Bình tĩnh thế nào được". Thành viên Dung Thanh Cao hài hước: "Thứ đàn ông gì mà nhỏ nhen ích kỷ, vũ phu vậy. Người ta xin lỗi rồi mà". "Ôi kangaroo mà cũng giận hờn, xin lỗi như con người nhỉ. Nhìn đáng yêu quá. Tôi xem mà không nhịn được cười", thành viên Yuka Nakao phát biểu.

Cherry Trần