Video hot: 'Tôi bị nhiễm HIV, bạn có dám chạm vào không'

Mới đây, một người đàn ông tên Janne đến từ Phần Lan để thực hiện một video nhằm kiểm tra phản ứng và thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử của mọi người đối với những người nhiễm HIV. Video có tên gọi "I'm HIV positive, do you dare to touch me?" (tạm dịch 'Tôi bị nhiễm HIV, bạn có dám chạm vào người tôi không?').

Đứng giữa tuyến đường đông đúc của thủ đô Helsinki, Janne đã quyết định công khai căn bệnh thế kỷ của mình với những người xa lạ, sau đó viết dòng chữ "Tôi nhiễm HIV - Hãy chạm vào người tôi", Janne nhắm mắt và dang tay đón chờ phản ứng của những người đi đường.

Thoạt đầu, một số người lấy làm hiếu kỳ nhưng chỉ lướt qua Janne trong vội vã. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người từ già trẻ gái trai đã chạy tới để vỗ vai, bắt tay và thậm chí là trao cho anh những cái ôm ấm áp, đầy tình người. Những hành động dù rất nhỏ bé nhưng đã khiến Janne thực sự xúc động. Anh bật khóc và cố lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi bị nhiễm HIV, bạn có dám chạm vào tôi không?

Janne đã thực hiện video này với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh thế kỷ để mọi người có thể giúp đỡ những người nhiễm HIV vượt qua khó khăn và hòa nhập với cộng đồng.

Sau khi đăng tải, video đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp các tờ báo, mạng xã hội và diễn đàn nổi tiếng thế giới. Nhiều người dùng mạng cho biết họ đã thực sự xúc động khi xem được đoạn video này, và ai cũng muốn trao cho Janne một cái ôm ấm áp, thay cho lời động viên, an ủi mong anh dũng cảm đối mặt với căn bệnh thế kỷ.

Hiện tại, video có hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Vân My

Video: YouTube