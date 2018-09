Video cảnh tỉnh phụ nữ về phẫu thuật thẩm mỹ

'Supervenus' đã thức tỉnh giới trẻ về nguy cơ của phẫu thuật thẩm mỹ, giúp họ hiểu rằng cần phải biết dừng lại đúng lúc.

Bộ phim ngắn có tên "Supervenus" (tạm dịch: Siêu Vệ Nữ) của đạo diễn Frederic Doazan và Vandy Roc là một trong số các tác phẩm tham dự Liên hoan phim ngắn Brussels (Bỉ) lần thứ 17.

Đoạn phim dài hơn 2 phút mô tả lại quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của một cô gái có vóc dáng đẫy đà. Sự thay đổi nhỏ trên đôi mắt, gò má, cổ và ngực khiến cô trở nên xinh đẹp, thanh thoát hơn so với hình ảnh ban đầu. Dường như vẻ đẹp nhân tạo không khiến cô cảm thấy hài lòng nên các bác sĩ lại tiếp tục chỉnh sửa thêm một số bộ phận khác trên cơ thể. Lần này, gò má cô gái cao hơn, đôi mắt to hơn, cằm V-line được tạo hình chuẩn mực, đôi chân được kéo dài ra, ngực bơm to hơn thậm chí cô phải hy sinh hai mảng xương sườn để có thân hình đồng hồ cát. Cơn nghiện thẩm mỹ lên đến đỉnh điểm khi cô gái quyết định phẫu thuật lần thứ 3, thứ 4 và thân hình cha mẹ tặng cho đã không thể chịu đựng thêm dao kéo và hóa chất được nữa. Trong tích tắc, cô biến thành một bà lão xấu xí.

Quá trình phẫu thuật thẩm mỹ.

"Supervenus" phản ánh chính xác cơn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ của phụ nữ hiện đại. Họ không tự tin với hình hài thượng đế ban tặng nên bấu víu vào các bác sĩ thẩm mỹ. Nhiều phụ nữ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đến mức họ không thể dừng lại được để đến khi thân tàn ma dại thì đã quá muộn.

Bộ phim ngắn đã thức tỉnh giới trẻ về nguy cơ của phẫu thuật thẩm mỹ giúp họ hiểu rằng: Phẫu thuật thẩm mỹ không xấu phải biết dừng lại đúng lúc nếu không cả quãng đời còn lại sẽ phải trả giá cho những bồng bột của tuổi trẻ.

Mời các bạn xem phim ngắn "Supervenus":

Phim ngắn - Supervenus

Jomuna tổng hợp