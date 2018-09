Video cả nhà thoát chết khi vượt xe tải trên đèo gây phẫn nộ

Video cả nhà thoát chết khi vượt xe tải gây phẫn nộ

Video ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy lấn làn xe ngược chiều để vượt lên trên xe tải, khiến xe máy bị ép vào giữa và ngã lộn nhào nhiều vòng trên đường. Ngay sau khi video được đăng tải và phát tán, nhiều người xem đã bức xúc: “Chạy xe chở theo vợ con mà vậy sao. Chết thì đổ thừa xui xẻo, bị ngã xong không biết đỡ vợ con dậy coi như thế nào lại đi coi xe và đồ đạc trước”, nickname benho messi chia sẻ.

Những dòng bình luận có nội dung: “ Đi kiểu này có ngày giết gia đình” hay “Hy vọng ông bố này có bài học cảnh tỉnh cho cách đi xe ẩu của mình”… xuất hiện rất nhiều.

Không ít người cũng cho rằng gia đình này quá may mắn mới có thể thoát chết trong một tai nạn nguy hiểm như này: “Đây là do vượt đèo không có kinh nghiệm và vượt ẩu. Vượt một lúc nhiều xe trong khi động cơ yếu không thể vượt nhanh là lựa chọn sai lầm, phúc nhà anh này còn to lắm”, Facebooker boulevard cho biết.

Maruko Chan