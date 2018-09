Trộm đột nhập kho bị gia chủ phát hiện đánh tới tấp

Nam thanh niên vừa bước ra thì bị người đàn ông song phi, quật ngã xuống nền nhà.

Anh Nu Võ vừa đăng trên mạng xã hội video ghi cảnh nam thanh niên đột nhập vào kho, chưa lấy được gì thì bị gia chủ rọi đèn phát hiện. Hắn vừa bước ra, lập tức bị người đàn ông song phi, quật ngã xuống nền nhà và đánh tới tấp. Việc xảy ra rạng sáng 8/8 ở một nhà dân tại phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP HCM).

Tên trộm vào kho bị gia chủ phát hiện đánh tới tấp Tên trộm vào kho bị gia chủ phát hiện đánh tới tấp.

Xem video này, nhiều người hả hê khi chủ nhà dạy cho tên trộm một bài học nhớ đời. Facebook Quang Anh viết: "Anh chủ nhà ra đòn quá nhanh, không cho tên trộm kịp phản ứng hay van xin". "Đánh hay lắm, nhưng đừng quá mạnh tay, lỡ thanh niên này có bị gì thì chủ nhà ăn đủ", Facebook Nguyễn Oanh khuyên.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cho rằng, phát hiện trộm nên gọi báo công an, chứ bắt kiểu này lỡ trộm có hung khí thì rất nguy hiểm. Facebook Hạ Vi bình luận: "Trộm cắp bây giờ rất manh động, chúng hay thủ sẵn dao trong người. Vì thế, cách tốt nhất là phát hiện thì báo công an đến xử lý cho an toàn". Cùng quan điểm, Facebook Trần Toán chia sẻ: "Tôi thấy nhiều gia đình bắt được trộm đã đánh đập rất dã man. Như vậy là phạm pháp, thậm chí còn khiến chủ nhà vướng vào lao lý. Biết rằng, mất của ai chẳng tức nhưng ông bà đã nói nóng giận là mất khôn".

Cherry Trần