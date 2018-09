Trộm cầm dao vào nhà lấy điện thoại khi gia chủ ngủ say

Lấy được chiếc điện thoại của chủ nhà để trên bàn, tên trộm cầm dao và lặng lẽ rời đi.

Đoạn video ghi cảnh một nam thanh niên cầm dao, lẻn vào nhà qua tấm cửa cuốn chưa đóng kín. Người đàn ông nằm trên ghế ngủ say nên không hay biết. Sau đó, tên trộm đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc xảy ra khuya 28/5 ở xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá).

Gia chủ ngủ say bị trộm cầm dao vào nhà lấy mất điện thoại

Sau khi đăng tải, nhiều người cho rằng chủ nhà đã quá may mắn vì đang ngủ say, nếu không tỉnh dậy vào hoàn cảnh đó thì không biết chuyện gì sẽ đến. Facebook Bình Lê viết:"May quá, chủ nhà không tỉnh dậy. Nếu không lại có án mạng thương tâm nữa rồi". Còn Facebook Mai Thọ chia sẻ: "Đúng là may thật, gặp tình huống này tốt hơn hết là cứ giả ngủ như chết cho lành. Thôi thì của đi thay người, xem như là một bài học cần phải cẩn thận vậy".

Cherry Trần