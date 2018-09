Trẻ em dàn hàng giật đồ phượt thủ giữa đỉnh đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang

Bất chấp chiếc xe đang lao nhanh trên đỉnh Mã Pí Lèng, nhóm trẻ em này vẫn kéo nhau lao ra giật đồ của phượt thủ giữa đường.

Một tài khoản mang tên C.D. mới đăng tải đoạn video dài gần 1 phút với tựa đề: "Đội giật đồ trên đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang". Trong video, phượt thủ này đang lao xuống dốc với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, một nhóm trẻ em tầm chưa đến 10 tuổi bất chấp nguy hiểm lao ra chặn đường. Mặc dù đã nhắc trước "Không có kẹo đâu", nhóm trẻ em này vẫn thản nhiên giật túi đồ treo bên hông xe của phượt thủ.

Nhóm trẻ em dàn hàng giật đồ của phượt thủ giữa đỉnh đèo

Video sau khi chia sẻ trên một diễn đàn lớn đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đã có hơn 116.000 lượt xem và hàng trăm ý kiến bình luận. Mọi người đều bày tỏ thái độ không hài lòng trước hành vi giật đồ không màng nguy hiểm của những đứa trẻ vùng cao, yêu cầu cần có biện pháp xử lý để phòng tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự thông cảm và cho rằng chính hành động từ thiện, thường xuyên phát kẹo cho trẻ nhỏ của nhiều nhóm dân phượt khi đến đây chính là một trong những nguyên nhân khiến chúng hình thành thói quen xấu.

Tài khoản Phó Đức Anh bình luận: "Không thể để tình trạng này xảy ra được, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch của mảnh đất, con người Hà Giang mà sâu xa hơn là du lịch của Việt Nam, con người Việt Nam. Chính quyền những nơi này phải có biện pháp đi chứ". "Bọn trẻ con còn bé tí, trách thì tội mà không trách cũng không được, chỉ tại từ xưa đến giờ dân phượt với dân du lịch Hà Giang hầu như ai cũng có hành động tập trung hội trẻ con rồi phát bánh kẹo coi như là "từ thiện" nên bây giờ mới hình thành như thế này", tài khoản Kiên Tồ nhận xét.

Tài khoản Nguyễn Thanh Sơn cũng viết: "Can tội ngày nào đi qua cũng cho chúng nó ăn quen đi. Lâu rồi không có thì nó chả giật đồ. Tốt hết là không nên cho bất cứ gì nếu có thì đi tình nguyện đàng hoàng". "Trẻ con nó biết gì? Tại nó đói thật đấy chứ không phải no đủ mà đi xin thế đâu, nhà người ta đến bữa còn ngâm mì gói cứu trợ với nước sôi, tán nhỏ ra cho trẻ ăn dặm. Khổ cực lắm, có lẽ nên dừng xe lại và dạy cho chúng biết như thế rất nguy hiểm thì may ra", một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying