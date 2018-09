Tranh cãi việc dắt chó đi dạo không rọ mõm trên phố đi bộ

Hình ảnh những chú chó cưng trên tuyến phố đi bộ Hà Nội khiến nhiều người lo lắng cho sự an toàn của họ và người thân.

Từ ngày 1/9, Hà Nội đã thí điểm tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vào 2 ngày cuối tuần. Đây là không gian, địa điểm đi bộ, vui chơi mới được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên tình trạng người dân đi dạo trong phố đi bộ dắt theo những chú chó to không được rọ mõm lại trở thành vấn đề khiến nhiều người e ngại, bất an.

Nhiều chú chó to không được rọ mõm khi dẫn đi dạo. Ảnh: Hiếu Chí Trần.

Mở đầu cho cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề cho chó đeo rọ mõm khi ra ngoài đường có thể kể đến bài đăng trên trang cá nhân của hot blogger Hiếu Orion vào ngày 17/10. "Thực sự thì lỗi là do thằng Mỡ con tôi (2 tuổi 9 tháng), nó đã ngu dốt không phân biệt đâu là chó dữ đâu là chó hiền nên đã hoảng sợ, làm ảnh hưởng tới chó của bạn. Nó và đám bạn nó từ giờ đã không dám lên Bờ Hồ chơi nữa rồi, vì đi 3 bước gặp một con chó. Mà chúng nó cũng không có kịp iPad để mỗi khi gặp con nào thì vào google search để xem con đó là chó hiền hay chó dữ nữa. Đâm là chúng nó cứ nhìn thấy mấy con to gấp 2, gấp 3 chúng nó, mồm đầy răng là chúng nó hốt".

Bài đăng của anh Hiếu sau khi phát tán trên các trang mạng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người. Không ít người đã bày tỏ sự đồng tình của mình trước vấn đề này: "Nên rọ mõm chó to khi ra đường ạ. Còn bảo buộc dây vào cổ nó thì gọi là xích á. Mình tưởng xích chó thì phải buộc nó vào một vị trí cố định và chắc chắn mới gọi là xích chứ. Chứ chó tầm 25 kg, 30 kg đổ lên buộc dây vào cổ nó rồi dắt đi muôn nơi, đến khi nó vui tính lồng lên chạy đi thì có chắc là mấy chị, mấy cô chân yếu tay mềm giữ được nó không. Chả cần biết là chó gì đâu, to là rọ, bé cũng nên rọ để tránh chó bé ra vờn chó to rồi làm nó cáu lên nó khợp cho phát là xong. Người còn khó biết xấu - tốt, hành động nhiều khi còn không chừng mực nữa là con chó”, Facebooker Bich Tran chia sẻ.

Hay như Facebooker Nguyễn Hồng Nhung đang sinh sống tại Đức cũng cho biết: “Các bạn cứ nói ở Tây dắt cho thoải mái ra đường chứ chẳng hạn ai dắt chó to lên tàu, bọn Tây cũng sợ, đứng dạt cả ra. Mà cũng chẳng ai xách cả bầy chó ra công viên ngày chủ nhật hay hội chợ các thứ đông người đâu. Đây lại còn không rọ mõm nữa chứ, chưa kể cái phố đi bộ toàn người già, trẻ con. Mình là mình thích chó lắm nhưng bị hen nên không được nuôi nhưng mình ủng hộ rọ mõm, có mỗi cái chuyện rọ mõm mà cũng phải cãi nhau. Cứ tưởng tượng như các mẹ ra đường vẫn đeo khẩu trang thôi mà. Mà cũng đừng lấy lý do ở Tây thế này với thế nọ làm gì”.

Thậm chí, tài khoản Hoàng Mỹ Linh còn đưa ra thông tin về điều khoản quy định việc phải rọ mõm khi cho chó ra đường trong Nghị định của Chính phủ: "Khoản 2, điều 6 nghị định 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật (vẫn có hiệu lực pháp lý) quy định chủ nuôi chó phải thực hiện việc sau: xích, nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị khi đưa chó ra ngoài, phải nhốt, giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt. Theo quy định này, nếu muốn dắt chó ra ngoài mà không cần rọ mõm thì chủ chó phải nhốt chó trong chuồng hoặc cũi để đẩy đi nên nếu đem luật ra cãi thì cho chó ra đường phải rọ mõm.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít những ý kiến phản đối và cho rằng việc đeo rọ mõm cho chó khi ra đường là không cần thiết bởi có những giống chó khá thân thiện với người và không gây nguy hiểm như Golden, Samoyed...

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, ông Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, UBND thành phố và UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện quyết liệt quy định về việc cấm thả rông chó mèo hoặc dắt chó không rọ mõm ở nơi công cộng, các địa điểm đông người, trong đó có cả không gian đi bộ Hồ Gươm.

