Tình yêu qua những bức ảnh lãng mạn nổi tiếng

Thea và Edith gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1965 và đính hôn 2 năm sau đó. Năm 1975, Thea bị chẩn đoán bị bệnh đa xơ cứng. Họ kết hôn năm 2007 ở Toronto, sau gần 40 năm đính hôn dài đằng đẵng. Hai năm sau đó, năm 2009, Thea mất. Edith đã viết những dòng thật xúc động: "Lần đầu tiên chúng tôi khiêu vũ trên những bánh xe lăn. Tôi có thể ngồi trên đùi của em và nghe lời hát phát ra từ tiếng radio "There's place for us, there's a time for us". Tôi không thể hát theo vì tôi đã khóc. Bây giờ, lúc ốm đau và cảm nhận từng cơn thắt trong lồng ngực, tôi nhớ em da diết. Tôi tự hỏi lòng mình: "Em yêu à, chúng ta sẽ ra sao đây?". Chỗ dựa của tôi giờ chỉ là một bức ảnh có nụ cười của em.