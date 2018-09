Thúy Hằng - Thúy Hạnh trải lòng 20 năm nghề mẫu

Chúng tôi tự hỏi rằng làm thế nào để 20 năm gắn bó với một lĩnh vực, một niềm đam mê không thay đổi.

Thúy Hằng - Thúy Hạnh

“Nothing right can be accomplished in art without enthusiasm” - (Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết) - Robert Schumann

“Oh, 20 năm rồi đấy!”

Một buổi sáng, chúng tôi gửi dòng tin nhắn này cho nhau và cùng giật mình khi nhận ra cả hai đã trải qua 20 năm trong nghề. Thời gian trôi qua quá nhanh. “Mình làm gì để kỷ niệm 20 năm chứ nhỉ?”, chúng tôi bảo nhau. Ý tưởng về quyển sách mà bạn đang cầm trên tay bắt đầu như thế đó.

Chúng tôi muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp mà suốt 20 năm ròng, chúng tôi đã trải qua. Năm xưa khi bắt đầu tập tễnh những bước chân đầu tiên trên sàn diễn catwalk, chúng tôi không hề nghĩ rằng công việc này sẽ gắn bó với mình cho đến tận bây giờ.

Kỳ thật, trong 20 năm qua, chúng tôi cũng đã thử sức và chuyển mình làm nhiều công việc khác nhau nhưng dường như thời trang vẫn là cái nghiệp luôn giữ chân chúng tôi lâu nhất.

“Nếu không làm người mẫu nữa các bạn sẽ làm gì?” - năm 1993, phóng viên tạp chí Thời Trang Trẻ hỏi. Bấy giờ chúng tôi đã trả lời: “Nếu không còn độ tuổi để làm người mẫu nữa thì chúng tôi vẫn muốn mình gắn bó với sàn catwalk, tiếp tục công việc liên quan đến niềm đam mê thời trang của mình”. Không ngờ mong muốn này đã thành hiện thực. Thật may mắn khi 20 năm trôi qua, chúng tôi vẫn giữ được lửa đam mê trong công việc của mình.

20 năm, nghĩ đến thì quá dài nhưng thực tế lại trôi qua như chớp mắt. Nhìn lại những ngày đầu tiên, những bức hình đã ố vàng, những kỷ niệm không quên, chúng tôi chợt nhận ra rằng trên đường đi của mình, ngoài sự phấn đấu cá nhân, chúng tôi đã được ơn trên ban tặng nhiều may mắn và sự giúp đỡ lớn lao từ người thân, đồng nghiệp và bạn bè.

Cuốn sách nhỏ này dù có thể không phản ánh đầy đủ hết những tháng năm kỷ niệm chúng tôi đã trải qua, vì không phải hình ảnh nào chúng tôi đều giữ được, không phải sự kiện nào chúng tôi cũng nhớ hết, nhưng chắc chắn nó chứa đựng và chắt lọc những điều quan trọng và thân thương nhất đối với chúng tôi.

Hy vọng khi nhìn những hình ảnh này, các bạn sẽ cảm nhận được những gì chúng tôi đã trải qua trong suốt 20 năm gắn bó với công việc thời trang của mình.

Đôi khi chúng tôi tự hỏi rằng làm thế nào để hai cô bé gầy guộc, rám nắng, cá tính và luôn lạnh lùng năm xưa trở thành những người mẫu, người hoạt động giải trí, rồi người vợ, người mẹ như ngày hôm nay.

Chúng tôi cũng tự hỏi rằng làm thế nào để 20 năm gắn bó với một lĩnh vực, một niềm đam mê không thay đổi, một quá trình trưởng thành và hoàn thiện với nhiều thử thách lẫn ngọt ngào.

Nhìn lại 20 năm, chúng tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Mỹ Mark Twain: “Hai mươi năm sau kể từ bây giờ bạn sẽ thất vọng về những điều mà bạn đã không làm hơn là những thứ bạn đã làm. Hãy thám hiểm, mơ mộng, khám phá”.

Chúng tôi không biết 20 năm tới mình sẽ như thế nào. Nhưng ở thời điểm bây giờ, nghĩ về 20 năm đã trôi qua, chúng tôi có thể mỉm cười và tin rằng mình đã không thất vọng và vẫn chưa ngừng mơ mộng, khám phá...

Cuốn sách ảnh được soạn thành 10 Chương: - Chương 1: Tuổi thơ

- Chương 2: Ruổi và Nhặng là ai?

- Chương 3: Làng người mẫu những năm 90

- Chương 4: Bước ngoặt “Model Agency"

- Chương 5: Tổ ấm

- Chương 6: Người hoạt động giải trí

- Chương 7: Thiện nguyện

- Chương 8: Vui buồn sân khấu

- Chương 9: BB Plus - Hướng đi mới

- Chương 10: Hằng - Hạnh trong mắt mọi người Nhà báo Trung Nghĩa đã chia sẻ: “Thúy Hằng - Thúy Hạnh giới thiệu với công chúng quyển sách ảnh đầu tiên kể về quá trình 20 năm hoạt động với nhiều buồn vui và chuyện hậu trường người mẫu mà công chúng ít được biết tới. Sách cũng chứa những tâm sự, trăn trở của họ khi “ngày nay danh xưng 'siêu mẫu' bị lạm dụng, một bộ phận người mẫu chọn con đường nuông chiều bản thân dễ dàng bên cạnh những người mẫu thật sự yêu nghề và muốn cống hiến để làm đẹp xã hội”. Nhìn lại quá trình 20 năm của Thúy Hằng và Thúy Hạnh, có thể thấy những gì họ đạt được là niềm mơ ước của nhiều người: sự nghiệp thành công, mái ấm gia đình hạnh phúc, tấm lòng nhân ái với những người kém may mắn và một tương lai vẫn tràn đầy hi vọng. Vì sao Hằng và Hạnh đạt được những điều đó trong hiện tại? Cuốn sách với những câu chuyện từ trên sàn catwalk cho đến sau tấm màn nhung, từ ánh đèn nghệ thuật rực rỡ cho đến ngọn nến ấm áp nơi bàn ăn gia đình này sẽ giúp bạn có câu trả lời. Đây cũng là dịp thú vị để chúng ta lắng nghe được những tự sự chân thành từ những người có chất nghệ sĩ ngay trong huyết quản của họ. Quyển sách cho thấy niềm đam mê chính là chìa khóa thành công của Thúy Hằng và Thúy Hạnh. Cũng như Steve Jobs đã nói: “Điều duy nhất tiếp sức cho bạn là đặt yêu thương vào những việc mình làm”. Một khi đã tìm được niềm đam mê trong công việc và cuộc sống, hãy gìn giữ nó với tất cả con tim…” Cuốn sách ảnh sẽ chính thức ra mắt độc giả cả nước vào giữa tháng 12/2013 và phát hành online trên trang Vinabook.vn với mong muốn độc giả sẽ hiểu hơn về cuộc sống - công việc và sự đam mê nghề người mẫu của Thúy Hằng - Thúy Hạnh.

