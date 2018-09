Nam thanh niên không làm chủ được tay lái, ngã nhào xuống đường và không đứng dậy nổi.

Mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh nam thanh niên say rượu đi xe tay ga đứng chờ đèn đỏ trên đường phố ở Sài Gòn. Khi đèn chuyển sang xanh, người này bất ngờ vọt ga, mất lái rồi chao đảo, ngã nhào trước đầu ôtô. Sau cú ngã, anh ta không đứng dậy nổi và phải chờ người đi đường tới dìu dậy.

Thanh niên say rượu chạy xe máy ngã sõng soài trước đầu ôtô

Video sau khi đăng tải gây chú ý cộng đồng. Nhiều bình luận chỉ trích hành động lái xe khi say rượu của nam thanh niên. Facebook Nguyễn Tùng viết: "Ra đường chạy xe sợ nhất gặp mấy ông thế này. Mình cũng uống rượu bia, nhưng một khi đã xác định lái xe thì uống vừa đủ, còn nếu đã uống quá chén thì tốt nhất gửi xe lại, bắt taxi về khỏi gây họa cho xã hội". "Hỏi thật có ai thấy mình trong đấy không? Say rượu đi thế này coi chừng có ngày chết oan, hại mình, hại người và làm tội gia đình", Facebook Tuấn Trần nhắc nhở.

Còn thành viên Nguyễn Bích Hường chia sẻ: "Người Việt mình đôi khi thương người không đúng cách , ai cũng thông cảm và bỏ lỗi cho những người vi phạm giao thông như nầy thì càng khích lệ cho uống say. Ở châu Âu không cần xảy ra tai nạn mà người dân chỉ cần nghi ngờ người lái xe có sử dụng chất kích thích là gọi công an chặn đường kiểm tra ngay. Tùy theo nồng độ mà công an xử lý, nhẹ nhất là phạt 400 euro và thu bằng 6 tháng, nặng nhất 850 euro thu bằng một năm. Nếu tái phạm dù nồng độ nặng hay nhẹ cũng đều đưa ra tòa mức phạt tiền nhiều hơn và tất nhiên là ở tù".

Trước đó, ngày 18/6, Facebook Quang Thái cũng chia sẻ lên mạng xã hội video ghi cảnh người đàn ông trung niên trong bộ dạng say mèm, lái xe máy lảo đảo trên đường, nhiều lần lấn làn, suýt va chạm với xe chạy hướng ngược chiều ở TP Huế. Cuối cùng, người này phi lên vỉa hè, xe một nơi người một nẻo rồi dang tay ra ngủ.

Người đàn ông say rượu lái xe 'đảo như rang lạc' trên phố

Cherry Trần