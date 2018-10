Thai nhi 'quẩy' trong bụng mẹ khi được nghe nhạc

Em bé hiếu động, nhảy theo điệu nhạc sôi động khiến bụng người mẹ lắc lư, chuyển động không ngừng.

Video được ghi lại mới đây tại Mexico. Người đăng tải video cho biết: "We made the video without any purpose just to have memories of the baby that is coming. How amazing life is from the womb" (Tạm dịch: Chúng tôi quay lại video này chỉ với mục đích lưu giữ những kỷ niệm về đứa trẻ. Cuộc sống trong bụng mẹ thật tuyệt vời).

Thai nhi 'quẩy' tưng bừng trong bụng mẹ khi nghe nhạc

Video sau khi đăng tải lên mạng hút gần 400.000 lượt xem, cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Một số ý kiến không tin đứa bé đã làm điều này. Facebooker Jennifer Barton viết: "Tôi lại nghĩ là người mẹ đang làm điều này cơ đấy". Facebooker Hesham Mahdi cho rằng: "Cô ấy sẽ làm tổn thương đứa bé nếu vẫn tiếp tục đẩy cơ bụng như vậy". "Tôi nghĩ là chính người mẹ này đang làm điều đó. Tôi cũng có 4 đứa con. Đều sinh đôi, nhưng chưa đứa con nào hiếu động nhảy nhót như vậy. Tôi nghĩ cách làm này sẽ không tốt cho đứa bé chút nào", Facebooker Jan Kent Carnahan ý kiến.

Tuy nhiên, nhiều bình luận đã phản biện lại, và chia sẻ câu chuyện của mình. Facebooker Hellen Carota chia sẻ: "Những đứa trẻ thường rất thích thú với âm nhạc ngay từ trong bụng mẹ. Bởi vậy nên mới có phương pháp cho thai nhi nghe nhạc. Con trai tôi cũng thường xuyên di chuyển, nhảy nhót khi tôi đặt tai nghe lên bụng". Facebooker David Hernandez đồng tình: "Đây là chuyện có thật. Em gái tôi chơi nhạc trong suốt thời kỳ mang thai, tai phone luôn đeo trên bụng cô ấy mọi lúc mọi nơi. Và bây giờ cháu tôi là một nhạc sĩ cổ điển chuyên nghiệp. Facebooker Lisa Milliner cùng quan điểm: "Khoa học đã chứng minh rằng thai nhi có phản ứng với âm nhạc kể cả khi còn trong bụng mẹ. Cũng không thể nào mà một người phụ nữ có thai có thể lắc lư như vậy. Chỉ cần thưởng thức video và mỉm cười trong trái tim của bạn là được".

Cherry Trần