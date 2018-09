Tâm thư của nữ sinh trong vụ tạt axit ở TP HCM

Cô gái bị tạt axít khiến mù một mắt và tổn thương lớn phần mặt đã viết những dòng chia sẻ đầu tiên kể từ sau sự cố kinh hoàng xảy ra.

Ngày 30/3 vừa qua, nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê ở Đắk Lắk) bất ngờ bị hai thanh niên tạt axit trong khi đang đi trên đường. Sau hơn một tuần xảy ra biến cố, cô gái này đã bình tĩnh viết lại những dòng chia sẻ đầy xót xa về cảm xúc của bản thân khi sự việc diễn ra và những ngày trong bệnh viện. Đồng thời nữ sinh cũng tỏ ra hy vọng, lạc quan cũng như muốn nhắn gửi đến mọi người: “Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”.

Tâm thư của Hương nhận được nhiều lượt share cũng như bình luận động viên, chia sẻ của các Facebooker.

Toàn bộ nội dung bức tâm thư mà Thu Hương gửi đến mọi người qua trang cá nhân:

"Một tuần đã trôi qua, bây giờ tâm trạng của tôi đã ổn định. Cú sốc tinh thần cũng đã dịu lại. Từ nhỏ, tuy gia đình không được giàu có nhưng tình yêu thương của mọi người đối với tôi rất lớn. Tôi chưa bao giờ trải qua cú sốc nào như thế này.

Ngày hôm đó, tôi đã có cảm giác khi chiếc xe chạy chậm bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy bất an vì trước đó tôi đã bị nghi phạm tạt nhớt và đạp xe một lần nên lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi... Nhưng chưa kịp trở tay thì tôi bất ngờ bị ly nước (lúc đó tôi không rõ là nước gì?) tạt thẳng vào mặt. Tôi cảm thấy rất nóng, liền thắng xe lại, với bản năng tôi chạy nhanh vào nhà dân kêu cứu: “Cho con nước”.

Người dân ở đó cũng tận tình trợ giúp sơ cứu cho tôi. Lúc đó nhiều taxi vô tâm thấy nạn mà không giúp (tôi chỉ nghe mọi người nói lại). Đang sơ cứu thì tôi nghe thấy giọng Quyên ở đó. Lúc đó tôi chợt nhận ra đó là kẻ hãm hại mình. Quyên tỏ thái độ lo lắng đối với tôi. Hình như Duyên cũng hiểu ý nên bảo nó: “Tránh ra đi”. Nhưng nó lại nói: "Tại sao lại tránh?".

Rồi người dân đưa tôi lên một chiếc xe gia đình để chở tôi đến bệnh viện. Vừa đi tôi vừa nghe tiếng xe “bạch bạch” của nó chạy song song với xe. Rồi Duyên nói với tôi: “Mày có nghe tiếng gì không?”. Tôi gật đầu. Xong Duyên nói tiếp: “Xe của con Quyên đó”.

Vào Bệnh viện quận 12, ở đó chỉ truyền nước cho tôi rồi chuyển nhanh đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Nằm trên xe cứu thương với áp lực tinh thần quá lớn, mắt tôi đã không nhìn thấy gì... Nhưng lại nghe được tiếng khóc của Duyên với Quyên bên tai. Lúc đó tôi muốn gồng mình đứng dậy đuổi Quyên xuống xe. Tôi thấy thật là ghê sợ trước một con người như vậy.

Vào phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, sau hơn 2 tiếng đồng hồ bác sĩ mới rửa mắt cho tôi. Khi đó bác sĩ nói với tôi rằng: “Con mắt trái không thể giữ được nữa”. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa. Tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy một màu trắng đục. Nằm trên giường bệnh ẩm ướt suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy cơ thể run rẩy vì lạnh. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là trống rỗng.

Khi đó anh ba là người thân đầu tiên tới mà tôi nghe thấy được, anh tới gần cầm tay tôi mà hai anh em chỉ biết khóc thôi. Nằm trên băng ca chuyển lên Khoa phỏng, tâm trạng của tôi dường như dịu lại. Tôi nhắm mắt lại và cố kìm nước mắt.

Đêm đó đối với tôi là một đêm rất dài...Tôi không ngủ được vì suy nghĩ rằng: “Ngày mai khi ba mẹ lên, tôi không biết phải giấu những giọt nước mắt đó như thế nào?” Khoảng 3-4h sáng, ba mẹ đã ở bên cạnh tôi, cầm tay tôi nói: “Ba mẹ đây nè con”. Mặc dù nghe được tiếng nhưng tôi không thể nhìn thấy họ. Tôi nghe tiếng mẹ khóc thật to ở ngoài lan can. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và vờ như không nghe thấy gì để không phải khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt. Trước đó tôi đã chuẩn bị một tâm lý khá bình tĩnh nhưng vì những lời an ủi, quan tâm từ gia đình, tôi lại xúc động thêm.

Qua 6 ngày nằm viện, được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và cộng đồng, tôi cảm thấy có thêm động lực để vượt qua khó khăn này. Và tôi chợt nhớ cách đây một tuần, dù mặt tôi có nổi lên cục mụn tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng vẻ bên ngoài không có gì là lớn lao cả... Mà quan trọng là cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào?

Ca phẫu thuật mắt ghép màng ối đầu tiên đã khá là thành công. Nằm chờ phẫu thuật, tôi nhìn thấy mẹ tựa đầu vào vai ba mà ngủ thiếp đi. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đã nói: “Ca này thật là chua chát”. Hiện tại vẫn chưa đoán trước được điều gì, tuy rằng mắt phải đã hồi phục hơn 80% nhưng tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình. Trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hi vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại.

Sau đây là những điều mà tôi muốn nói với mọi người: “Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”.

Đây là những điều xuất phát từ sâu trong đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn những người đã và đang quan tâm đến tôi. Với thị lực của tôi hiện tại, tôi không thể viết bài này nên tôi nhờ một người bạn viết những cảm xúc của tôi ra đây và mong những ai đọc được bài viết này hãy share dùm tôi đến cộng đồng!".

Hương trước và sau khi bị tạt axit.

Trước đó khoảng 10h30 ngày 30/3, khi nữ sinh viên Hoàng Tăng Thị Thu Hương (quê Đắk Lắk) chạy xe máy chở bạn là Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) trên tuyến đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP HCM) thì bị hai thanh niên vượt lên từ phía sau tạt axít. Hương sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hậu quả bị hủy hoại 75% gương mặt, mắt trái bị tổn hại nặng. Riêng Duyên bị bỏng axit nhẹ ở tay.

Sau quá trình điều tra, ngày 1/4, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ 3 nghi can là Lương Thúy Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) và Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận).

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông, mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng tính. Quyên có mối quan hệ tình cảm với Duyên từ thời còn học chung cấp 3 ở tỉnh Bình Thuận. Khi Duyên vào TP HCM học thì thuê phòng trọ ở chung với Quyên và Hương ở quận 12.

Đến tháng 7/2015 Quyên chuyển trọ ra ngoài sống và quen biết với Tâm. Cũng từ đây thì giữa Quyên và Duyên đã phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Nghĩ Hương là người khiến mình chuyển trọ, ngăn cản chuyện với Duyên nên Quyên bàn với Tâm trả thù.

Ban đầu, Quyên và Tâm định tạt chất thải vào người Hương để dằn mặt nhưng nghĩ không đủ gây thương tích nên chuyển sang dùng axít. Cả hai sau đó đã đến chợ Kim Biên (quận 5) mua axít đậm đặc rồi pha loãng bỏ vào can nhựa.Quyên và Tâm sau đó đã thuê Long cùng quê Bình Thuận với tiền công 1 triệu đồng để tạt axít Hương.

Sau một ngày gây án, cả 3 đã bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ.

Tùng Anh