Tài xế ôtô bị nhóm người cầm gậy đánh hội đồng ở Hải Phòng

Người đàn ông nằm dưới đường, kế bên ôtô 4 chỗ, hai tay ôm đầu khi bị nhóm thanh niên liên tục đấm đá và cầm gậy vụt.

Mạng xã hội mới xuất hiện đoạn video ghi cảnh tài xế ôtô nằm gục dưới đường khi bị 5 thanh niên đánh ở đường mương Cứu Hỏa (Lạch Tray, Hải Phòng). Theo đó, tài xế nằm kế bên chiếc ôtô, hai tay ôm đầu khi bị nhóm thanh niên liên tục đấm đá và cầm gậy vụt. Nhiều người dân chứng kiến sự việc nhưng không ai dám tiến gần lại can ngăn. Lát sau, nhóm này bỏ đi, người đàn ông mới lồm cồm ngồi dậy và tỏ ra đau đớn.

Tài xế ôtô ôm đầu khi bị nhóm người cầm gậy đánh hội đồng

Đoạn video này đang gây chú ý trong cộng đồng. Nhiều người bức xúc trước hành động côn đồ của nhóm thanh niên này.

Facebook Thi Thảo viết: "Lý do gì đi nữa thì việc 5 người tập trung đánh một người là không chấp nhận được. Mà sao nhiều người dân nhìn thấy lại dửng dưng vậy hay họ sợ bị liên lụy?". Còn Facebook Thăng Nguyễn bình luận: "Ân oán mà làm gì! Cùng đồng loại với nhau sao cứ phải đối xử bằng bạo lực tàn nhẫn thế. Ngày xưa đói nghèo đến cùng cực, người ta còn nhường cơm sẻ áo cho nhau. Còn bây giờ thấy việc bất bình, thấy nhiều người thờ ơ mà buồn. Họ không đến can ngăn được thì ít ra cũng phải gọi điện báo công an đến xử lý chứ".

Một số tài xế tỉnh táo hơn thì cho biết: "Lần sau có phạm lỗi gì đi chăng nữa thì cũng cố thủ trong xe rồi gọi công an đến xử lý. Mình được quyền thế mà".

Cherry Trần