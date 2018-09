Tài xế container thoát chết khi cuộn thép 60 tấn lăn gãy cabin

Tài xế phanh gấp khiến hai cuộn thép trên xe bị đứt cáp trôi về phía trước, đè cabin.

Chiều 14/6, một xe đầu kéo chở hai cuộn thép trọng lượng 60 tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi đến gần gầm cầu Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), tài xế bất ngờ phanh gấp khiến hai cuộn thép trên xe bị đứt cáp trôi về phía trước, "bẻ gãy" cabin, rồi đổ đè lên xe container kế bên. Tài xế may mắn thoát chết.

Vụ việc do camera hành trình ôtô phía sau quay lại và được anh Xuân Hiệp đăng lên mạng xã hội đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận trong cộng đồng. Nhiều người mừng tài xế may mắn thoát chết và thắc mắc tại sao không để cuộn thép nằm ngang. "Đây là bài học kinh nghiệm cho các bác tài. Khi chở nặng chớ phóng nhanh vì thắng gấp lực quán tính sẽ đẩy hàng hóa về phía trước. Vụ này còn may cho bác tài", Facebook Toàn Thắng viết. Còn Facebook Nguyễn Thành Nam thắc mắc: "Sao không để cuộn thép nằm ngang nhỉ? May có xe tải bên cạnh không thì lại một số người chết oan vì nó".

Cùng quan điểm, Facebook Song Giang chia sẻ: "Có cách nào vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm này (thép cuộn, thép thanh...) an toàn hơn không? Biết bao nhiêu tai nạn tương tự đã xảy ra và còn ảnh hưởng đến người lưu thông nữa. Mong rằng, nhiều tài xế sẽ giác ngộ qua video này".

