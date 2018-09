Sự phức tạp mang tên phái đẹp

Phái đẹp luôn có những điều phức tạp, khó hiểu mà không phải ai cũng có thể biết được.

Agustina Guerrero là một nữ họa sĩ sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha. Mới đây cô đã trở thành hiện tượng trên mạng Internet sau khi công bố bộ ảnh thú vị mang tên "What it’s like to be a woman" (tạm dịch: làm phụ nữ thì sẽ như thế nào).

Bộ ảnh là những bức tranh do Agustina vẽ và đăng lên trang blog cá nhân đều đặn như viết nhật ký, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Ngay từ khi vửa tỉnh giấc, phái đẹp đã có vô số chuyện cần nghĩ. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng rối như tơ. Lủi thủi ngồi gỡ, may mắn gỡ được thì đời tươi như hoa, không thì lại càng rối thêm rối.

Nàng mua thật nhiều đồ, rồi để đến lúc thất lạc đi đâu cũng không biết.

Để tán tỉnh một chàng trai, phải yêu luôn tìm cách làm mình trở nên quyến rũ hơn.

Thỉnh thoảng thay vì sự lãng mạn, tình yêu của phái đẹp sẽ 'bốc mùi' một chút.

Từ việc tranh cãi, xung đột cho tới hòa giải trong tình yêu của các nàng bao giờ cũng phải đi đường vòng thì mới tới đích.

Con gái, lúc nào cũng chênh vênh giữa những sự lựa chọn nên và không nên, làm hay không làm. Hoặc bất an đến nỗi tự nhắc nhở mình là không được làm thế này, không được làm thế kia.

Phụ nữ thường mang theo tỷ thứ đồ trên người. Lúc cần lấy một thứ gì đó là phải bới loạn xạ lên để tìm. Nhiều khi có điện thoại, lúc tìm thấy thì người ta đã tắt máy.

Khi có tình cảm với một chàng trai, nàng có thể biểu diễn hàng chục sắc thái trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Con gái luôn miệng kêu không có đồ mặc trong khi tủ đồ lúc nào cũng chật ních. Mỗi lần dọn dẹp đều không nỡ vứt cái nào đi vì 'nó vẫn còn mặc được mà'.

Phái đẹp có một thói quen xấu. Lúc mới yêu thì vô cùng chỉn chu, xinh đẹp. Nhưng yêu nhau lâu rồi thì lại không chăm chút nhan sắc của mình nữa.

Áo ngực không phải lúc nào cũng thoải mái. Nhiều cô nàng chỉ cần về đến nhà là sẵn sàng 'thả rông' cho dễ chịu.

Khi trời mưa, nàng thích vùi mình trong chăn ấm đệm êm và không muốn đi làm một tẹo nào.

Thay vì giảm mỡ, các nàng tự an ủi vòng eo sẽ thành 'phao cứu sinh' cho chính mình.

Vy An

Ảnh:Twitter