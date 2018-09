Sốt vì trào lưu đoán tính cách Google Yourself

Chỉ cần một vài thao tác đơn giản là Google yourself đã cho ra ngay một kết quả về những đặc trưng tính cách khiến chính bạn cũng phải ngạc nhiên.

Sau cơn bão Ask.fm, người dùng Facebook toàn thế giới lại có dịp trải nghiệm một ứng dụng mới mang tên Google yourself. Trò vui vẻ này khá đơn giản, bạn chỉ việc click vào link http://goo.gl/m4dCAL hoặc trên tường của bạn bè trên Facebook đã chơi trò này, kết quả "bói tính cách" xuất hiện sau vài giây, khiến bạn ngạc nhiên và thấy vui vẻ.

Hai người dùng facebook khác nhau nhận kết quả giống nhau khiến nhiều người tin rằng Google yourself dùng thuật toán cho ra kết quả ngẫu nhiên.

Không khó để lý giải thành công của Google yourself. Mỗi người dùng Facebook đều cảm thấy hứng thú và tò mò trước những trò chơi mang tính tiên đoán, dự báo, bói toán. So với các ứng dụng từng gây bão như "Dự đoán tính cách qua ngày sinh", "Thầy bói của bạn" hay "Bói bài theo ngày"... Google yourself có nhiều ưu điểm về cách thức chơi (chỉ cần 1-2 lần click chuột), hình thức thể hiện (ngắn gọn, gắn với tên tuổi Google) và quan trọng nhất là nó được Facebook kiểm duyệt, không gây phiền toái cho người dùng như các ứng dụng "rác" khác.

Vì sao Google yourself lại đưa ra kết quả khá chính xác về tính cách người dùng như vậy? Một số người cho rằng Google yourself dựa vào các status, hình ảnh, các mối quan hệ của người dùng trên Facebook. Một số khác lại cho rằng kết quả hiển thị lấy từ "ngân hàng câu trả lời" một cách ngẫu nhiên, nội dung về tính cách khá chung chung và ai cũng có thể thấy đúng với bản thân mình.

Tuy nhiên có không ít người lo ngại đây có thể là một ứng dụng chứa virus ngầm nhằm lấy thông tin cá nhân và hack tài khoản Facebook. Những bí ẩn chưa có lời giải đáp này càng khiến Google yourself trở thành một ứng dụng có sức hút lớn đối với giới trẻ.