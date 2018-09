Phạm Quỳnh Anh kể về tình bạn với Ưng Hoàng Phúc năm 17 tuổi

Nữ ca sĩ cho biết, ngày đó ai cũng nghĩ cô và Ưng Hoàng Phúc là một đôi.

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng một status dài kể về tình bạn với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lúc 17 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết cô gặp Ưng Hoàng Phúc từ năm 2001 khi nhóm Sắc Màu có dịp vào Sài Gòn hát cùng chương trình với nhóm 1088, trước cả khi về cùng một công ty. "Hồi đó ai cũng nghĩ hai đứa là một đôi. Vậy mà giờ, sau rất nhiều năm, mỗi người một cảnh, một gia đình, con cái đề huề, quay sang một bên vẫn thấy người anh ngay đó. Cái nói cái cười của ông ấy và tôi khi ở tuổi này, không còn là kiểu vô tư lự của năm 17", cô viết.

Quỳnh Anh chia sẻ: "Dù mối duyên đã qua từng ấy năm, chẳng cần xét đến đúng sai, được mất. Ông ấy nhấc điện thoại lên gọi là tôi sẵn sàng và tôi alo là ông ấy xông pha, thậm chí có khi còn chưa biết là chuyện gì, cứ ừ với "đồng đội" trước cái đã".

Đối với Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc là người đã giúp đỡ cô rất nhiều. "Anh ấy đỡ tôi dậy từ một cú chớm "xòe" gần bậc thang bước lên sân khấu. Tôi cảm nhận thật rõ nét từ cánh tay mình, một sự an tâm kỳ lạ. Thời gian gần đây đi hát trở lại, không tránh khỏi những nôn nao lo lắng. Anh Phúc rất hiểu, nên anh ấy thường cố gắng nói chuyện thật nhiều với tôi", Quỳnh Anh tâm sự.

Phạm Quỳnh Anh cho biết, ngày đó ai cũng nghĩ cô và Ưng Hoàng Phúc là một đôi.

Còn bây giờ, cô ngộ ra một điều, con người nên tìm kiếm trong cuộc đời của mình không phải những cảm giác thoáng qua nhất thời, mà là cảm giác bên cạnh mình có sự an toàn. "Trưởng thành rồi, cảm nhận về sự an toàn của tôi cũng khác nhiều ngày xưa. Bây giờ, an toàn với tôi là về nhà thấy Tuệ Lâm, Tuệ An vẫn ngủ say mèm bên chân mẹ. Ra đường, tôi muốn đi cùng những người bạn mà tôi không phải suy nghĩ gì khi nói, không phải tính toán hay lo âu những gì mình nói liệu có được giữ gìn", Quỳnh Anh bày tỏ.

Cuối status, giọng ca Tất cả sẽ thay em chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng, ông anh hồi tôi 17 tuổi đó bây giờ vẫn là ông anh đỡ tôi một bước khi tôi chớm ngã, vẫn "tồ tồ" chân thành với người xung quanh và vẫn dành cho tôi một sự bảo vệ vô hình đầy quý giá. Còn bạn, người bạn của thuở thiếu thời 17 tuổi khi ấy, giờ ở đâu?".

Đối với Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc là người đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Dưới phần bình luận, nhiều người đã đồng cảm với nữ ca sĩ và cùng chia sẻ kỷ niệm về năm 17 tuổi. Facebooker Tracy Dao viết: "Ngày xưa đôi mắt đầy thơ mộng màu hồng tuổi thơ ngây. Sau 17 năm, đôi mắt đó chứa đầy tâm sự và sự trải nghiệm". Còn Facebooker Subin chia sẻ: "Hồi đó em thích hai anh chị lắm, giờ vẫn vậy. Lúc nhỏ mong anh chị là một đôi nhưng lớn lên rồi mới tự hiểu rằng duyên trên đời này không nhất thiết là vợ chồng mà còn có thể là tri kỷ, anh em. Chỉ mong quãng đời phía sau anh chị có một cuộc sống an yên, hạnh phúc và có thể ca hát cho các fan già như tụi em nghe".

Cùng quan điểm, Facebooker Phương Mai bình luận: "2004 là năm em tìm thấy và nghiện chị đó chị Phạm Quỳnh Anh. Em mua hẳn album vol.3 anh Phúc về chỉ để xem mỗi bài Nếu ta còn yêu nhau. Lúc mới thần tượng anh chị em hay giữ cảm giác anh chị là một đôi. Cứ diễn chung hay ngồi chung là em soi từng centimet. Đu theo anh chị mà chẳng mong anh chị nhớ mặt, chỉ để em được thấy hai người thôi. Vậy mà, thoáng một cái đã mười mấy năm. Thật là có những cảm xúc không tên trong em. Mong anh chị luôn được an yên bên cạnh gia đình của mỗi người. Chúc anh chị mãi mãi là đồng đội tốt, những chiến binh kiên cường nhé".

Cherry Trần