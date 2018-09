Ôtô đang di chuyển trên đường bất ngờ bị đổ vữa bê tông

Sự việc xảy ra lúc 16h30 chiều ngày 2/4 trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Facebooker Ta Bao Minh mới kể lại tình huống oái oăm mà anh gặp phải khi đang lái xe trên đường: "Chiều nay đang bon bon trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn đang thi công đường sắt trên cao đột nhiên nghe tiếng rào rào, tưởng xe quệt vào đâu. Ngoảnh sang trái thì thấy cả xe dính nguyên cả lô vữa từ trên cao rơi xuống. Nhọ hơn nữa là do xe mới để ngoài trời nắng nên lúc vào xe thì mở cửa ra cho thoáng, vì thế mà vữa bắn cả vào trong xe, quần áo toé loe hết cả. Mà không hiểu sao lại thi công vào giữa giờ cao điểm như vậy? May hôm nay là vữa chứ là sơn, gạch đá hay sắt thép thì không biết giờ này tôi đang ở đâu luôn. Tôi may quá".

Chiếc xe bất ngờ bị đổ cả xô vữa bê tông khi đang lưu thông trên đường.

Vụ việc sau khi được tài khoản này chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức gây chú ý. Đa phần cộng đồng đều bày tỏ sự thông cảm với chủ xe, đồng thời nhắc nhở những ai khi đi qua khu vực đang thi công này cần chú ý quan sát để tránh gặp nguy hiểm.

Vữa bê tông bắn cả vào trong xe.

Tài khoản Thanh Allesgute bình luận: "Nhọ cho cái xe nhưng may cho người là được rồi bạn ạ". "Công nhận nếu rơi xuống mà cây sắt thì không biết giờ này sẽ thế nào. Cái nơi này thi công mãi không xong, làm ăn chẳng cẩn thận gì. Mình đi qua mấy lần mà lần nào cũng nơm nớp lo sợ", tài khoản Minh Nguyen chia sẻ.

"Bác vẫn phải cảm ơn trời phật. Trước có vụ thanh sắt xây dựng phi xuyên qua xe cắm xuống đường nhưng không trúng ai đó", Facebooker Siêu Híp kể. "Mọi người đi qua khu vực đang thi công này nhớ cẩn thận quan sát nhé. Tốt nhất là có việc gấp lắm thì hãy đi không thì chọn đường khác mà đi cho an toàn", một tài khoản chia sẻ.

