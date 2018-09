Nữ sinh 19 tuổi người Việt cover 'Despacito' bằng 8 thứ tiếng

Giọng ca trong trẻo, lảnh lót của Nguyễn Thị Phương Hạnh đưa bản video của cô lên gần 1 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Ngày 5/8, Facebooker Nguyễn Thị Phương Hạnh trình làng video có tựa đề: "Bản cover Despacito bằng 8 thứ tiếng" trên trang cá nhân. "Mình muốn thực hiện điều gì đó đặc biệt trong ngày sinh nhật và đã nảy ra ý tưởng điên rồ, muốn "thử thách" bản thân bằng việc thể hiện một ca khúc đa ngôn ngữ. Mình không rõ phát âm của bản thân đã đủ tốt chưa, nhưng thật sự là đã nỗ lực hết sức. Nếu bản cover chưa hoàn hảo, mong các bạn 'nhẹ tay' cho mình nhé", cô viết.

Nữ sinh 19 tuổi cover 'Despacito' bằng 8 thứ tiếng

Bản cover 8 thứ tiếng của cô được xây dựng bởi cả một ekip. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ sau vài ngày đăng tải, video của Phương Hạnh đạt hơn 1.200 lượt like và gần 500 bình luận. Đa số khen ngợi khả năng cover xuất sắc của cô. Facebooker Đỗ Thị Thuỳ trầm trồ: "Nhìn bạn này rất có duyên, giọng hát thật sự hấp dẫn nữa. Hẳn bạn ấy phải có sự tập luyện kỹ càng lắm mới có sự uyển chuyển trong lời bài hát và các giai điệu như vậy". "Mình cứ bị cuốn hút theo giọng hát này mãi không thôi. Đúng là đỉnh của đỉnh", Facebooker Huỳnh Đức Thịnh bày tỏ.

Vì thể hiện bằng 8 ngôn ngữ khác nhau, nên để đạt tới mức độ hoàn hảo là điều rất khó. Không ít bình luận góp ý cho cách phát âm của Phương Hạnh trong bài. Tài khoản Ngọc Quỳnh chia sẻ: "Chẳng rõ những tiếng kia phát âm như thế nào nhưng tiếng Trung thì không đúng lắm. Nghe mãi mới ra. Vì giọng hay nên quả thật vẫn... like cho bạn đó". Facebooker Hiệp To thừa nhận: "Like cho video này còn tiếng "Spanish thì không có chuẩn đâu nha. Bạn cần cố gắng hơn nữa".

Đang tạo thành cơn sốt trong giới trẻ và tiếp nhận nhiều phản ứng trái chiều, trong đó có cả những lời góp ý thiếu thiện chí, nhưng tác giả bản cover "không lấy đó làm phiền". Chia sẻ trên trang cá nhân, cô gái 19 tuổi cho biết: "Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, bạn bè, anh chị em thân thiết cũng như những người bạn tuy xa lạ nhưng rất dễ thương đã không ngừng ủng hộ và bảo vệ mình, tạo cho mình động lực lớn để tiếp tục cố gắng phát triển và đầu tư cho những sản phẩm cá nhân sau này".

An Nhiên