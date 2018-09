Những status cuối của 3 nữ sinh Ngoại thương trước khi tử nạn

Ngân, một trong ba nạn nhân bị lũ cuốn khi đi tình nguyện, chia sẻ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này, và hứa sẽ kể lại toàn bộ cuộc hành trình sau khi trở về.

Hai hôm nay, nhiều độc giả không khỏi tiếc thương cho 3 nữ sinh Ngoại thương tử nạn khi tham gia tình nguyện tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Rất nhiều các bình luận chia buồn, đau xót đã được gửi tới cho các nữ sinh.

Một ngày trước khi thời điểm xảy ra tai nạn, trang cá nhân của nữ sinh Nguyễn Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An) đặt ảnh đại diện là tấm ảnh chụp đôi bàn chân đi đôi giày với chữ "Mùa hè xanh IBC-GEC-2016" cùng dòng cảm xúc: "My summer. I'm ready to go to where there is no path and leave a trail" (tạm dịch: Mùa hè của tôi. Tôi đã sẵn sàng để đi đến nơi không có đường và để lại dấu vết).

Trước đó, Hải cũng viết: "Những ngày này ở Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Bởi cái nắng chói chang len lỏi qua từng cánh hoa phượng cháy đỏ rực, hay vì mỗi người đang thấy trong lòng rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân".

Nữ sinh Ngân chia sẻ cảm xúc trước chuyến đi.

Trong khi đó, nữ sinh Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê ở Hà Nội) lại đăng tải những dòng cảm xúc háo hức trước chuyến đi Mùa hè xanh 10 ngày ở Quảng Ninh. Ngày 28/6, Ngân viết: Sáng nay vừa thi xong môn cuối cùng, chính thức kết thúc năm nhất tại FTU (ĐH Ngoại thương), sáng mai 5h đã bắt đầu lên đường đi Mùa hè xanh 10 ngày ở Quảng Ninh, so fast and furious... ".

Trong những lần nhắn tin cuối cùng với người bạn bị lỡ chuyến đi, Ngân Nguyễn vẫn còn khẳng định: "Tớ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này", và hứa sẽ kể lại toàn bộ cuộc hành trình tình nguyện sau khi trở về.

Cũng giống như hai bạn, nữ sinh Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương) cũng thay đổi avatar "Mùa hè xanh IBC-GEC-2016" nhằm khích lệ tinh thần trước khi tham gia tình nguyện.

Hình ảnh hồn nhiên, tươi vui của Hải được các bạn bè chia sẻ.

Rất nhiều bạn bè, người quen biết rất bất ngờ khi biết tin dữ về bạn của mình, nhiều người đã gửi lời thương tiếc cũng như chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của các nữ sinh. Nickname Thuận.N.V, một người bạn thân của nữ sinh Hải Hiền, nghẹn ngào tâm sự: "Mọi thứ quá trớ trêu. Học với nhau 6 năm, 4 năm cấp 2, hai năm cấp 3. Hồi cấp 2 mày ghét tao lắm nhỉ. Tại hồi nớ tao trêu điên mày thôi. Lên cấp 3 thì thay đổi, chơi với nhau thân hơn. Tao còn chở mày đi học thêm Vật lý nữa. Sau đó tao ở trọ không chở được thì thằng Nam chở mày. Tao còn hứa phải đưa mày đi Royal City nữa mà. Mày nói bữa mô mày sang tao đưa mày đi mà. Răng mày lại để tao thành một thằng thất hứa hả? Tao không phải người thế mô nha. Sao cuộc đời trớ trêu thế. Sao mày nỡ bỏ mọi người đi hả?".

Còn bạn Maria Hoàn.N chia sẻ về sự ra đi đột ngột của bạn mình: "Hải à, sao phải đột ngột như thế, cô bé đáng yêu? Mày là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người cha người mẹ, của bạn đông lứa tuổi. Mày từng nói với tao đại học nó có cái mất có cái được nhưng đối với mày, mày nhận lại được rất nhiều mà không bao giờ hối hận về con đường mình chọn. Chỉ mới đây thôi mà, mà giờ mày đã ra đi mãi rồi. Còn bao nhiêu ước mơ hoài bão còn dang dở chưa thực hiện, mày tỉnh dậy đi, tao còn muốn gặp mày mà... đã lâu lắm rồi tao chưa được gặp mày. Tao nhớ nụ cười của mày Hải à".

Một trong những hình ảnh cuối cùng được nữ sinh Ngân chia sẻ trên trang cá nhân.

Lam Dương

Ảnh: Facebook