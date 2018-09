Nhóm trẻ nhỏ suýt mất mạng vì cầu tre bị lũ cuốn ở Lai Châu

Hàng chục em nhỏ la hét, bỏ chạy tán loạn khi thấy cây cầu tre bắc ngang qua sông tại xã Nậm Chà bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn phăng.

Chiều 3/10, vụ sập cầu tre tại xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu được quay lại và đăng tải trên các trang mạng thu hút sự quan tâm, bàn luận của nhiều người.

Nhóm học sinh suýt mất mạng vì cầu tre bị lũ cuốn ở Lai Châu Theo video, cây cầu tre bắc ngang qua khúc sông có dòng nước lũ chảy xiết. Lúc này hai đầu cầu đang có nhóm trẻ nhỏ có ý định đi qua, khi cây cầu bị nước lũ cuốn phăng, đám trẻ la hét, bỏ chạy tán loạn. Sự việc khiến người xem thót tim và thở phào nhẹ nhõm khi không có bất cứ tai nạn thương tâm nào xảy ra.

Cây cầu ngày thường. Ảnh: Tây Bắc 24h

Video khiến người xem không khỏi xót xa vì sự thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất ở những nơi vùng sâu vùng xa của nước ta hiện nay: “Một năm gắn bó với Nậm Chà thôi nhưng giờ nhìn lại những hình ảnh này lại thấy nhớ Nậm Chà. Thương các em học sinh ở đây quá. Mong rằng sẽ sớm có một cây cầu vững chãi cho các em đi học bớt khổ”, Nguyễn Sơn bình luận.

Nickname Lee Thành cũng bức xúc chia sẻ: “Những công trình nghìn tỉ, những dự án trăm triệu đô cứ thế mọc lên ở những nơi thành phố, còn ở những nơi vùng sâu vùng xa vẫn cứ mãi nghèo khó. Sao không dành ra số lẻ của những công trình đó để giúp người dân những nơi xa xôi hẻo lánh. Mình tôi chẳng thể giúp đỡ những nơi khó khăn như này, tôi chỉ biết chia sẻ để kêu gọi thôi, nhìn mà rớt nước mắt cho những số phận con người”.

Một tài khoản khác bày tỏ quan điểm: “Thương các em quá, may mắn là không ai đi trên cầu lúc đấy. Rất mong các cấp lãnh đạo, các nguồn ngân sách cần đầu tư vào những nơi thực sư cần trợ giúp như này thì thế hệ chủ nhân tương lai đất nước mới có cơ hội xóa đói khổ xóa mù chữ, dân ta mới được ấm no, an lòng”.

Maruko Chan